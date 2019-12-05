Рецепт неймовірно смачних котлет з капусти

Осінньо-зимова пора відкриває широкий простір для фантазії і експериментів зі стравами з капусти.

FoodOboz пропонує рецепт капустяних котлет.

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Відзначається, що треба зовсім небагато часу для їх приготування, - всього близько 40 хвилин, при цьому, вийде досить велика порція, якої вистачить на трапезу для всієї родини.

Безсумнівним плюсом котлет з капусти є бюджетность і вітамінний склад. Вони відмінно впишуться в Ваш раціон в холоди, коли організму так сильно не вистачає клітковини, і меню в цілому стає калорійнішим і важчим.

Дивіться повний список необхідних інгредієнтів і покроковий рецепт капустяних котлет за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати приголомшливий салат з печінкою тріски і кукурудзою.

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