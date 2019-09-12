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Рецепт найсмачнішого салату з помідорами

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Пропонуємо приготувати один з найсмачніших, простих і ситних салатів.

Мова про колись популярний салат з помідорів і шинки, рецепт якого незаслужено обділений увагою.

Такий корисний салат може бути і гарніром, і доповненням до трапези, і самостійною стравою.

Основний інгредієнт - помідори - дуже корисні для здоров'я, тому обов'язково повинні бути в раціоні. Лікопен, який входить до складу томатів, є дуже потужним антиоксидантом, тому позитивно впливає на організм.

Основні моменти, на які варто звернути увагу при приготуванні – обрати для страви стиглі, соковиті і ароматні помідори, а також взяти свіжу якісну шинку (або ковбасу на свій смак).

Про те, як приготувати цю страву, читайте за посиланням: Салат з помідорами.

Салат з помідорами

Салат з помідорами

Крім того, радимо спробувати дуже популярний в Європі м'ясний салат з грибами.

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