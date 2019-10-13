Рецепт найсмачнішого пирога з абрикосами на кефірі

Одним з найсмачніших фруктових пирогів є пиріг з абрикосами.

FoodOboz знайшов рецепт пухкого пирога на кефірі, який випікається трохи більше ніж півгодини, при цьому приготування тіста займе у Вас до 10 хвилин!

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А простий набір інгредієнтів і користь абрикос для організму робить такий десерт просто ідеальним для будь-якого випадку.

Як приготувати такий смаколик, читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням: Пиріг з абрикосами на кефірі.

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