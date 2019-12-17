Рецепт найсмачніших смажених пиріжків

Ситні й ароматні смажені пиріжки – улюблена їжа дитинства.

Щоб пиріжки вийшли гарними і смачними, крім начинки варто потурбуватися приготуванням тіста за старим перевіреним рецептом.

FoodOboz пропонує приготувати чудові рум'яні пиріжки з капустою, але ви можете обрати будь-яку начинку - гриби, картопля, м'ясо, сир або ягоди на свій смак.

Рецепт цієї страви шукайте за посиланням: Смажені пиріжки.

Смажені пиріжки.

Деякі етнографи відзначають, що за часів Київської Русі крім українців, жоден з індоєвропейських народів не мав традицій готувати пироги і пиріжки. Згодом рецепти пирогів набули популярності і в інших народів.

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