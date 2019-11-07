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Рецепт найсмачніших оладок на дріжджах

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Якщо ви хочете порадувати ваших рідних і близьких смачною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування оладок на дріжджах.

Не секрет, що оладки досить популярні в багатьох сім'ях – страву можна вживати з варенням, топінгом або сметаною. Найчастіше оладки готують на сковороді, обсмажуючи великою кількістю рослинного масла.

Рецепт найсмачніших оладок на дріжджах

Для приготування пишних оладок рекомендується заздалегідь зробити дріжджове тісто. Доведеться витратити певний час, однак результат вас по-справжньому порадує.

Такі оладки вийдуть легкими, ніжними і дуже смачними.

FoodOboz радить вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачних оладок на дріжджах за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали вам, як приготувати неймовірні оладки на молоці.

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