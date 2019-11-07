Рецепт найсмачніших оладок на дріжджах

Якщо ви хочете порадувати ваших рідних і близьких смачною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування оладок на дріжджах.

Не секрет, що оладки досить популярні в багатьох сім'ях – страву можна вживати з варенням, топінгом або сметаною. Найчастіше оладки готують на сковороді, обсмажуючи великою кількістю рослинного масла.

Для приготування пишних оладок рекомендується заздалегідь зробити дріжджове тісто. Доведеться витратити певний час, однак результат вас по-справжньому порадує.

Такі оладки вийдуть легкими, ніжними і дуже смачними.

FoodOboz радить вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачних оладок на дріжджах за наступним посиланням.

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