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Рецепт надсмачних сирників з крохмалем

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Такий популярний десерт як сирники виходить особливо смачним, якщо використовувати при приготуванні крохмаль.

Про цей кулінарний секрет мало хто знає, і якщо ви поки не готували такі сирники, то обов'язково приготуйте їх за перевіреним рецептом від FoodOboz.

Цей десерт буде дуже ніжним, його відмінною рисою є чудовий насичений сирний смак.

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Подавати такі сирники слід зі сметаною, джемом, медом, або просто прикрасивши цукровою пудрою.

Про те, яких пропорцій слід дотриматися, читайте в нашому покроковому рецепті за наступним посиланням: Сирники з крохмалем.

Сирники з крохмалем

Сирники з крохмалем

Раніше FoodOboz писав, як приготувати смачний і простий фруктовий пиріг.

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