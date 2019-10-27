Рецепт надсмачних сирників з крохмалем

Такий популярний десерт як сирники виходить особливо смачним, якщо використовувати при приготуванні крохмаль.
Про цей кулінарний секрет мало хто знає, і якщо ви поки не готували такі сирники, то обов'язково приготуйте їх за перевіреним рецептом від FoodOboz.
Цей десерт буде дуже ніжним, його відмінною рисою є чудовий насичений сирний смак.
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Подавати такі сирники слід зі сметаною, джемом, медом, або просто прикрасивши цукровою пудрою.
Про те, яких пропорцій слід дотриматися, читайте в нашому покроковому рецепті за наступним посиланням: Сирники з крохмалем.
Сирники з крохмалем
Раніше FoodOboz писав, як приготувати смачний і простий фруктовий пиріг.
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