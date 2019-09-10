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Рецепт на диво смачної закуски з помідорів

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Однією з найсмачніших закусок з помідорів є древній соус Гуакамоле.

Імовірно, цю страва зі стиглих томатів, авокадо і лаймового соку винайшли стародавні ацтеки, і вона майже в первозданному вигляді дійшла до наших днів.

Гуакамоле має консистенцію від густого пюре до дрібно нарізаного салату.

На даний момент є одним з найпоширеніших соусів в світі і невід'ємною частиною мексиканської кухні.

Саме слово "гуакамоле" походить від назви "ahuaca-mulli" що з мови науатль перекладається як авокадо-соус.

Для того, щоб приготувати Гуакамоле не потрібно бути першокласним кулінаром або витрачати багато часу. Закуска готується за лічені хвилини і є дуже корисною для здоров'я їжею.

Про те, як приготувати таку закуску, читайте в нашому докладному рецепті за цим посиланням: Гуакамоле з помідорами.

Гуакамоле з помідорами

Гуакамоле з помідорами

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