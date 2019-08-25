Рецепт на диво смачного корейського салату

Корейська кухня - відмінний спосіб урізноманітнити меню своєї родини цікавими бюджетними стравами, зокрема, це стосується м'ясних салатів.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам приготувати салат з серця і корейської моркви.

Це незвичайне блюдо готується менше півгодини, при цьому, порції готового салату вистачить, щоб нагодувати всю сім'ю, - він виходить неймовірно смачним і дешевим.

А завдяки курячим серцям, салат ще і добре насичує тіло білком і корисними мікроелементами, через що його можна використовувати навіть як основне блюдо на столі.

Повний список інгредієнтів і покроковий рецепт приготування з фото дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт приготування італійського салату під назвою "Прошутто".

Також дивіться, як готувати популярний святковий салат "Дамський каприз".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!