Рецепт маринаду, щоб кабачки на грилі вийшли особливо смачними

Приготувати правильний маринад для кабачків дуже легко, головне – дотримуватися простих правил.

Перед смаженням овочів на грилі їх потрібно залити спеціальною заправкою, а секрет полягає в тому, що маринуватися вони повинні в холодильнику всю ніч.

Отже, на 500 грамів кабачків нам знадобиться:

три столові ложки соєвого соусу

щіпка прованських трав або орегано

кілька дрібно нарізаних зубчиків часнику (сухий часник теж підійде)

сік половини невеликого лимона

Перемішуємо інгредієнти, заливаємо ними нарізані кружальцями кабачки, перемішуємо і, накривши кришкою, відправляємо в холодильник на всю ніч.

На наступний день смажимо кабачки на грилі і солимо за смаком.

Кабачки на грилі

Таким самим способом готується заправка і для інших овочів, її детальний рецепт читайте за посиланням: Маринад для овочів гриль.

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