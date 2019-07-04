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Рецепт ідеальної курячої грудки: виходить дуже соковитою

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Багато господинь відчувають сумніви в тому, як правильно і оптимально приготувати курячу грудку, щоб всі ключові смакові якості страви були збережені.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам цікавий рецепт приготування смачної і дуже соковитої курячої грудки в маринаді з картоплею.

Рецепт ідеальної курячої грудки: виходить дуже соковитою

Щоб досягти ідеального смаку, спочатку потрібно замаринувати м'ясо, після обсмажити його на сковорідці і запекти в духовці.

Для приготування страви на дві порції, вам знадобиться 1 куряча грудка і 3 столові ложки оливкової олії.

На маринад потрібно 2 столових ложки меду, 2 столові ложки гірчиці, 2 чайних ложки приправи "Аріса", 2 столових ложки лимонної цедри, 4 пресованих зубчики часнику, а також сіль і чорний перець.

Також 2-3 картоплини слід очистити і нарізати четвертинками уздовж, додавши 3 столові ложки оливкової олії, 1 чайну ложку солодкої паприки, приправивши сіллю і перцем.

Всі інгредієнти маринаду потрібно ретельно змішати в мисці, додати туди курячу грудку, обмазати її з усіх боків і відправити настоюватися в холодильник на 30 хвилин.

Духовка повинна бути розігріта до 190 градусів.

Відварюємо картоплю в окропі близько 15 хвилин, зливаємо воду і поміщаємо його в заздалегідь приготовлену миску.

Після додаємо туди спеції і оливкове масло, обережно струшуємо, щоб суміш покрила усе рівномірно.

Далі розігріваємо на великому вогні сковороду (вона бажано повинна бути без ручки, щоб її можна було поставити в духовку), додаємо 2 столові ложки оливкової олії і обсмажуємо картоплю з одного боку близько півтори хвилини. Другу сторону обсмажуємо таку ж кількість часу і перекладаємо все в миску.

Нагріваємо сковороду з маслом, де обсмажуємо вже куряче філе так само як і картопля – по півтори хвилини з обох сторін. За допомогою вилок ще 1,5 хвилини обсмажуємо бічні частини.

Після цього курячу грудку потрібно зняти з вогню, додати картоплю, вилити маринад і відправити в духовку на 15 хвилин.

Перевіряти готовність курки можна виделкою по середині. Як страва буде готовою, її потрібно буде охолодити декілька хвилин, після чого нарізати курку шматочками і подавати до столу.

Раніше своїм рецептом приготування курячої грудки поділився британський шеф-кухар.

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