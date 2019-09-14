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Рецепт дуже смачної страви з баклажанів

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Приготування такої оригінальної страви, як фарширований перець з баклажанами, неодмінно порадує ваших рідних і близьких.

Багато хто може подумати, що дуже смачна страва з овочів сподобається тільки тим, хто утримується від вживання в їжу м'яса, однак така позиція є помилковою.

Рецепт дуже смачної страви з баклажанів

Апетитні і духмяні перці, які виходять в міру гострими і неймовірно соковитими, ми пропонуємо запекти в дивовижному соусі, після чого страва стане настільки смачною, що зачарує навіть справжніх гурманів.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування фаршированого перцю з баклажанами за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали, як приготувати неймовірно смачні квашені баклажани.

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