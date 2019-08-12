Рецепт дуже смачного супу в хлібі

Батьківщиною цієї незвичайної страви є Чехія, саме там вперше придумали подавати наваристий суп в хлібних "тарілках".
Секрет рецепту в тому, що сам суп повинен бути густим і ситним, також в нього додається сир.
Obozrevatel Smak знайшов перевірений рецепт цього традиційного чеського супу-пюре на курячому бульйоні.
Про те, як приготувати таку неймовірно смачну страву читайте за наступним посиланням: Суп у хлібі.
Суп в хлібі
Пропонуємо також приготувати надсмачний суп з помідорами.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!