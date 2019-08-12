Рецепт дуже смачного супу в хлібі

Батьківщиною цієї незвичайної страви є Чехія, саме там вперше придумали подавати наваристий суп в хлібних "тарілках".

Секрет рецепту в тому, що сам суп повинен бути густим і ситним, також в нього додається сир.

Obozrevatel Smak знайшов перевірений рецепт цього традиційного чеського супу-пюре на курячому бульйоні.

Про те, як приготувати таку неймовірно смачну страву читайте за наступним посиланням: Суп у хлібі.

Суп в хлібі

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