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Рецепт дуже смачних голубців по-корейськи

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Неймовірно смачні голубці за корейським рецептом приготувати досить просто.

Така незвичайна і корисна закуска прикрасить святковий стіл і обов'язково припаде до смаку любителям оригінальних гострих страв.

Особливий смак таким голубцям надає маринад і правильний набір спецій з додаванням паприки.

Про те, як зробити цю страву, читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням: Голубці по-корейськи.

Голубці по-корейськи

Голубці по-корейськи

Раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачної страви з капустою.

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