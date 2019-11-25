Рецепт дуже смачних голубців по-корейськи

Неймовірно смачні голубці за корейським рецептом приготувати досить просто.
Така незвичайна і корисна закуска прикрасить святковий стіл і обов'язково припаде до смаку любителям оригінальних гострих страв.
Особливий смак таким голубцям надає маринад і правильний набір спецій з додаванням паприки.
Про те, як зробити цю страву, читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням: Голубці по-корейськи.
Голубці по-корейськи
Раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачної страви з капустою.
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