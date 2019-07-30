Рецепт дивовижних вареників по-селянськи, які всіх вразять

Мало що може нагадати смак дитинства більше, ніж вареники по-селянськи, при цьому, зовсім не потрібно багато зусиль і повернення в село, щоб їх покуштувати.

OBOZREVATEL.Smak зібрав прості інструкції з їхнього приготування, з якими впорається навіть починаюча господиня.

Все необхідне для приготування вареників за нашим рецептом зазвичай є у кожного вдома, при цьому, тісто замісити можна як руками, так і за допомогою хлібопічки, - в кінцевому результаті в будь-якому випадку вийде неймовірно смачна і ситна страва.

Повний список інгредієнтів і докладний покроковий рецепт з фотографіями процесу приготування вареників по-селянськи дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував відмінний простий рецепт, як приготувати вдома неймовірно соковитий гамбургер.

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