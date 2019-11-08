Рецепт чудового манника з гарбузом

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких цікавою стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування смачного манника з гарбузом.

Щоб приготувати десерт, вам не знадобиться багато часу на заготівлю дріжджового тіста. Процес приготування досить простий, з ним впорається практично будь-яка господиня.

Випічка вийде не тільки смачною, а й неймовірно корисною, бо в ролі одного з головних інгредієнтів присутній гарбуз, який містить в собі безліч корисних вітамінів і мінералів.

Також гарбуз дивовижно поєднується з манним тістом, після чого десерт стає неймовірно смачним.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом приготування смачного манника з гарбузом за наступним посиланням.

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