Рецепт чудового домашнього зефіру

Ніжний і повітряний зефір дуже легко приготувати в домашніх умовах.

Такий десерт не вимагає зусиль, а результат вас не тільки порадує, але і приємно здивує!

Білки для зефірної маси повинні бути кімнатної температури, тоді їх значно легше збити в піну.

Щоб десерт вийшов красивого рожевого кольору, можна додати ягідне варення – з чорниці або смородини.

Також не забудьте про яблука, яблучне пюре – обов'язковий інгредієнт традиційного зефіру.

Про те, як приготувати цей смаколик, читайте в нашому покроковому рецепті з відео за цим посиланням: Домашній зефір.

Домашній зефір

Нагадаємо, раніше FoodOboz писав, як приготувати пухкі оладки на кислому молоці.

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