Рецепт чудових простих сирників по-польськи

Як приготувати красиві смачні сирники, не докладаючи зусиль? Дуже просто, якщо скористатися хитрощами польських кулінарів.
Рецепт цього десерту практично не відрізняється від звичних українських сирників, але різниця полягає в формуванні сирного тіста і ще в кількох незвичайних прийомах, здогадатися про які досить складно.
У відео-рецепті від FoodOboz розкриті всі таємниці приготування страви. Шукайте їх за посиланням: Сирники по-польськи.
Сирники по-польськи
Раніше FoodOboz писав, як приготувати смачний чізкейк без випічки.
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