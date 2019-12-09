Рецепт чудових простих сирників по-польськи

Як приготувати красиві смачні сирники, не докладаючи зусиль? Дуже просто, якщо скористатися хитрощами польських кулінарів.

Рецепт цього десерту практично не відрізняється від звичних українських сирників, але різниця полягає в формуванні сирного тіста і ще в кількох незвичайних прийомах, здогадатися про які досить складно.

У відео-рецепті від FoodOboz розкриті всі таємниці приготування страви. Шукайте їх за посиланням: Сирники по-польськи.

Сирники по-польськи

Раніше FoodOboz писав, як приготувати смачний чізкейк без випічки.

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