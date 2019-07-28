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Рецепт апетитного салату, секрет якого розкрили на Балканах

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Такий східноєвропейський салат дуже люблять в Албанії, Македонії, Болгарії та Чорногорії.

Ця страва балканської кухні по праву вважається однією з найпростіших і найсмачніших.

Smak Obozrevatel пропонує приготувати Шопский салат з овочів і м'якого солоного сиру.

Традиційно овочеві інгредієнти салату "Шопський" заливаються ароматною заправкою на основі оливкової олії і посипаються сиром.

Як саме приготувати цю класичну балканську страву ви можете прочитати за наступним посиланням: Шопський салат.

Шопський салат

Шопський салат

Вважається, що Шопский салат винайшли шопи. Це етнічна група болгар, яка проживає в західній частині країни.

Шопський салат є національним в Болгарії і там його часто готують, розміщуючи інгредієнти на зразок прапора Болгарії.

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