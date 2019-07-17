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П'ять кращих рецептів смачної яєчні

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Складно придумати більш універсальне і просте в приготуванні блюдо, ніж яєчня, - її можна готувати різними способами, через що вона ніколи не набридає.

OBOZREVATEL.Smak зібрав п'ять кращих покрокових інструкцій з приготування цієї страви.

Найпростішим і поширеним способом готування яєць є яєчня глазунья, - за нашим рецептом її можна приготувати ідеально для сніданку, для цього знадобиться зовсім небагато часу і продуктів.

П'ять кращих рецептів смачної яєчні

Яєчня в мікрохвильовці - незмінна супутниця студентів і тих, у кого немає багато часу вранці. За допомогою простого рецепту її можна приготувати всього за п'ять хвилин, і буде вона неймовірно смачною.

П'ять кращих рецептів смачної яєчні

Щоб отримати збалансований і корисний сніданок, можна приготувати за нашим покроковим рецептом з фото яєчню з авокадо.

Ця страва є джерелом корисних мікроелементів та жирів, що необхідні для повноцінного функціонування організму.

П'ять кращих рецептів смачної яєчні

Для тих, хто активно працює протягом дня і потребує великого запасу сил з самого ранку, краще звернути увагу на рецепт приготування яєчні з сиром і шинкою.

Її можна приготувати швидко, але, при цьому, вона буде смачною і містити багато білка.

П'ять кращих рецептів смачної яєчні

Крім іншого, можна приготувати яєчню по-єврейськи, - інгредієнти для неї є практично в кожному холодильнику.

П'ять кращих рецептів смачної яєчні

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку з трьох простих страв з кабачків, які приведуть в захват ваших рідних і гостей.

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