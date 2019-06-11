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Простий рецепт: корисна і смачна піца на кабачковому "тісті"

6.7тЧитати матеріал російською

Для тих, кто рахує калорії, або просто не надто любить звичайне тісто у піцах, є чудове рішення – основа з кабачків.

Ця піца готується на пательні з начинкою з ковбаси, сиру та помідорів. Окрім того, що це дуже смачно, такої піци можна з’їсти багато і не переживати за свою фігуру, пише tochkazoru.

Кабачкова піца

Кабачкова піца

Для піци потрібно

- 1 невеликий кабачок,

- 1 яйце,

- 2 столові ложки борошна,

- Кілька скибок ковбаси,

- 1-2 помідори,

- 100 грамів сиру,

- рослинна олія для смаження,

- сіль.

Кабачок промити і натерти на тертці. Перекласти у миску, посолити та добре перемішати. Приблизно за 5 хвилин необхідно віджати кабачкову заготовку від зайвої рідини, додати куряче яйце, борошно й вимішати.

Читайте: Як приготувати найсмачнішу піцу. Рецепти і поради досвідченого кулінара

На розігріту пательню з рослинним маслом рівномірно викласти кабачкове тісто.

Потрібно обсмажити основу з одного боку до золотистого кольору і перегорнути. Покласти зверху нарізану кільцями ковбасу та помідори, посипати тертим сиром. Страву накрити кришкою і смажити на повільному вогні ще близько 10 хвилин.

Так само можна приготувати цю піцу і в духовці, тоді не знадобиться перевертати кабачкову масу, а після того, як піца зібрана, одразу відправити її запікатись у формі при температурі 180-190 градусів на 20 хвилин.

Кабачкова піца

Кабачкова піца

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Обухова Дашуля
Обухова Дашуля
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Миронова Наташа
Миронова Наташа
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