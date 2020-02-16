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Проста лазанья - рецепт нашвидкоруч

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На приготування знаменитої італійської лазаньї зовсім не обов'язково витрачати багато часу.

Винахідливі кулінари давно вигадали "ледачий" спосіб готувати цю страву нашвидкоруч. І найголовніше, така рум'яна і ароматна лазанья по смаку абсолютно нічим не поступається класичній.

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Нам знадобиться м'ясний фарш, тонкі лаваші, овочі і вершки або молоко для соусу-заливки. Перед тим, як відправити заготовку в духовку, її необхідно посипати тертим сиром.

Про найпростіший спосіб приготування цієї італійської срави читайте в нашому покроковому рецепті за посиланням: Лазанья з лаваша.

Лазанья з лаваша

Лазанья з лаваша

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