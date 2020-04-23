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Дієтолог розповів про важливу причину дратівливості

3.7т
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Брак вітамінів не проходить безслідно і завжди має зовнішні прояви.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Ольга Набока.

Дієтолог розповів про важливу причину дратівливості

ВІТАМІНИ ГРУПИ D

Вітаміни групи D містяться чорній ікрі, морепродуктах та яєчних жовтках. Особливість вітамінів цієї групи полягає в тому, що природним шляхом даний вітамін виробляється тільки при наявності сонячних променів. Якщо людина не буває на сонці або буває дуже рідко, у неї спостерігається нестача вітаміну групи D. Добова потреба організму в цьому вітаміні становить близько 2,5 мкг.

Прояви

Брак вітамінів групи D має такі прояви:

  • зайва дратівливість,

  • ламкість кісток,

  • проблеми із зубами,

  • болі в суглобах,

  • синдром роздратованого кишківника

  • рахіт у дітей,

  • остеопороз,

  • псоріаз, вітіліго.

Виправляємо ситуацію

При нестачі вітамінів групи D рекомендовано ввести в раціон морепродукти та печінку. Обов'язково потрібно частіше бувати на свіжому повітрі. Бажано проконсультуватися з дієтологом і ввести в раціон натуральний вітамінний комплекс цієї групи, оскільки компенсувати нестачу цього вітаміну власними силами досить складно.

Безконтрольне використання вітаміну D (гіпервітаміноз) може призвести до порушення метаболізму кальцію. Тобто хрящова тканина може бути під загрозою. Так само можливе утворення каменів в сечовому міхурі. Незважаючи на те, що гіпервітаміноз розвивається дуже повільно – будьте пильні!

Дієтолог розповів про важливу причину дратівливості

ВІТАМІНИ ГРУПИ K

Вітаміни групи К містяться у звичайній капусті, у цвітній капусті і листовому салаті. Добова потреба організму становить близько 60 – 140 мкг. Брак вітамінів цієї групи, як правило, властивий людям з проблемами в роботі шлунково-кишкового тракту. При проблемах з виведенням жовчі вітаміни групи К не засвоюються або засвоюються не повністю.

Також до поганого засвоєння вітамінів призводить вживання антибіотиків, заспокійливих і снодійних препаратів. Крім того, на думку дієтологів, засвоєнню вітамінів цієї групи істотно заважає вживання солодких газованих напоїв та алкоголю.

Прояви

Брак вітамінів групи К має такі прояви:

  • рясні внутрішні крововиливи,

  • окостеніння хрящів,

  • серйозна деформація кісток

  • відкладення солей на стінках артеріальних судин.

  • незгортання крові при дрібних травмах,

  • сухість у роті,

  • постійна спрага,

  • поява симптомів цукрового діабету.

Виправляємо ситуацію

При нестачі або гострому дефіциті вітамінів групи К рекомендовано ввести в раціон брюссельську капусту, листовий салат та свіжу зелень. Також в раціоні мають бути присутні оливкова олія, злаки, банани, ківі, авокадо та висівки.

Дієтолог розповів про важливу причину дратівливості

ВІТАМІНИ ГРУПИ U

Вітамін U - це позначення вітаміноподібної речовини, також відомої під назвою S-метілметіонін. Вона важлива і корисна для організму, відіграє особливо велику роль в регуляції роботи органів травлення.

Вміст вітаміну U в продуктах (на 100 г):

  • Капуста 210 мг

  • Картопля 170 мг

  • Томати 80 мг

  • Зелений чай 80 мг

  • Буряк 77 мг

  • Печінка 6 мг

  • Молоко 3 мг

Добова потреба організму становить близько 200 мкг.

Прояви

Брак вітамінів групи U має такі прояви:

  • алергія на звичні продукти,

  • біль у шлунку,

  • печія після прийому їжі,

  • поява симптомів виразки шлунка,

  • поява симптомів виразки дванадцятипалої кишки,

  • поява симптомів бронхіальної астми.

Виправляємо ситуацію

Наповнюємо раціон правильно приготованими продуктами. Нагрівання сприяє зменшенню вмісту вітаміну U в складі продуктів. Однак, якщо термічна обробка нетривала, його вміст падає не суттєво. Лише при варінні або смаженні більше 40-45 хвилин відбувається руйнування більшої частини метілметіоніну.

З першою частиною даного матеріалу можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні новини Кулінарні поради живлення авітаміноз рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог продукти
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