Дієтолог розповів про важливу причину дратівливості

Брак вітамінів не проходить безслідно і завжди має зовнішні прояви.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Ольга Набока.

ВІТАМІНИ ГРУПИ D

Вітаміни групи D містяться чорній ікрі, морепродуктах та яєчних жовтках. Особливість вітамінів цієї групи полягає в тому, що природним шляхом даний вітамін виробляється тільки при наявності сонячних променів. Якщо людина не буває на сонці або буває дуже рідко, у неї спостерігається нестача вітаміну групи D. Добова потреба організму в цьому вітаміні становить близько 2,5 мкг.

Прояви

Брак вітамінів групи D має такі прояви:

зайва дратівливість,

ламкість кісток,

проблеми із зубами,

болі в суглобах,

синдром роздратованого кишківника

рахіт у дітей,

остеопороз,

псоріаз, вітіліго.

Виправляємо ситуацію

При нестачі вітамінів групи D рекомендовано ввести в раціон морепродукти та печінку. Обов'язково потрібно частіше бувати на свіжому повітрі. Бажано проконсультуватися з дієтологом і ввести в раціон натуральний вітамінний комплекс цієї групи, оскільки компенсувати нестачу цього вітаміну власними силами досить складно.

Безконтрольне використання вітаміну D (гіпервітаміноз) може призвести до порушення метаболізму кальцію. Тобто хрящова тканина може бути під загрозою. Так само можливе утворення каменів в сечовому міхурі. Незважаючи на те, що гіпервітаміноз розвивається дуже повільно – будьте пильні!

ВІТАМІНИ ГРУПИ K

Вітаміни групи К містяться у звичайній капусті, у цвітній капусті і листовому салаті. Добова потреба організму становить близько 60 – 140 мкг. Брак вітамінів цієї групи, як правило, властивий людям з проблемами в роботі шлунково-кишкового тракту. При проблемах з виведенням жовчі вітаміни групи К не засвоюються або засвоюються не повністю.

Також до поганого засвоєння вітамінів призводить вживання антибіотиків, заспокійливих і снодійних препаратів. Крім того, на думку дієтологів, засвоєнню вітамінів цієї групи істотно заважає вживання солодких газованих напоїв та алкоголю.

Прояви

Брак вітамінів групи К має такі прояви:

рясні внутрішні крововиливи,

окостеніння хрящів,

серйозна деформація кісток

відкладення солей на стінках артеріальних судин.

незгортання крові при дрібних травмах,

сухість у роті,

постійна спрага,

поява симптомів цукрового діабету.

Виправляємо ситуацію

При нестачі або гострому дефіциті вітамінів групи К рекомендовано ввести в раціон брюссельську капусту, листовий салат та свіжу зелень. Також в раціоні мають бути присутні оливкова олія, злаки, банани, ківі, авокадо та висівки.

ВІТАМІНИ ГРУПИ U

Вітамін U - це позначення вітаміноподібної речовини, також відомої під назвою S-метілметіонін. Вона важлива і корисна для організму, відіграє особливо велику роль в регуляції роботи органів травлення.

Вміст вітаміну U в продуктах (на 100 г):

Капуста 210 мг

Картопля 170 мг

Томати 80 мг

Зелений чай 80 мг

Буряк 77 мг

Печінка 6 мг

Молоко 3 мг

Добова потреба організму становить близько 200 мкг.

Прояви

Брак вітамінів групи U має такі прояви:

алергія на звичні продукти,

біль у шлунку,

печія після прийому їжі,

поява симптомів виразки шлунка,

поява симптомів виразки дванадцятипалої кишки,

поява симптомів бронхіальної астми.

Виправляємо ситуацію

Наповнюємо раціон правильно приготованими продуктами. Нагрівання сприяє зменшенню вмісту вітаміну U в складі продуктів. Однак, якщо термічна обробка нетривала, його вміст падає не суттєво. Лише при варінні або смаженні більше 40-45 хвилин відбувається руйнування більшої частини метілметіоніну.

З першою частиною даного матеріалу можна ознайомитися тут.

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