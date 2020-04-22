Дієтолог розповів, як за зовнішнім виглядом визначити дефіцит вітамінів

Брак вітамінів не проходить безслідно і завжди має зовнішні прояви.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Ольга Набока.

ВІТАМІНИ ГРУПИ А

Вітаміни групи А містяться в моркві, петрушці, шпинаті. Добова потреба організму становить близько 1000 мкг. Проблема в тому, що вітаміни цієї групи дуже погано засвоюються самі по собі, і щоб полегшити процес засвоєння, потрібні продукти, що містять жири. Чим менше в організмі жирів - тим складніше вітамінам цієї групи засвоюватися. Вітамін А – потужний антиоксидант.

Прояви

Брак вітамінів групи А має такі зовнішні прояви:

погіршення зору,

погіршення апетиту,

поява прищів,

часті подразнення шкірного покриву,

сухість шкіри на ліктях і стегнах,

сухість слизових оболонок (частіше проявляється в носі)

часті простудні захворювання,

уповільнення обміну речовин,

погіршення стану судин,

проявляється гіпертонія, атеросклероз.

Виправляємо ситуацію

При нестачі вітамінів групи А рекомендовано ввести в раціон жовті та помаранчеві фрукти та овочі: моркву, цитрусові, гарбуз й т.ін. Також необхідно ввести в раціон вершкове масло, молоко, жирну рибу, наприклад, скумбрію.

Підійте таке меню: морква сира + авокадо = салат. Зелень, сіль та інші інгредієнти додаємо за смаком. Червона жирна риба – приготувати на грилі або на пару. У перекус – курага або яблука. У сезон – диня, абрикоси.

ВІТАМІНИ ГРУПИ B

Вітаміни групи В містяться в пивних дріжджах, пророслих зернах пшениці, висівках та печінці. Добова потреба організму наступна: В1 – 1,5 мг; В2 – 1,3 мг; В5 – 4 – 7 мг; В6 – 1,6 мг; В12 – 2 мг.

Вітаміни цієї групи регулюють обмін речовин, нормалізують рівень цукру в крові, приводять у норму нервову систему. Є відмінним антидепресантом.

Прояви

Брак вітамінів групи В має такі зовнішні прояви:

поганий стан волосся і нігтів,

безсоння,

несвіжий запах з рота,

запаморочення,

лупа,

"заїди" в куточках рота,

депресія,

хронічні запори.

Виправляємо ситуацію

Щоб компенсувати брак вітамінів групи В необхідно ввести в раціон злаки, овочі та горіхи. Особливу увагу потрібно приділити хлібу з борошна грубого помелу. У раціоні мають бути молоко, свинина та яловичина, в яких міститься вітамін В12.

Також обов'язково потрібно вживати м'ясо птиці, морську рибу та бобові, в яких міститься вітамін В3.

Дуже важливо використовувати правильний спосіб приготування продуктів, які містять вітаміни групи В, оскільки можна просто втратити всю цінність покупки.

Наприклад, вітамін В1 (тіамін) руйнується в лужному середовищі. Цей вітамін міститься в печінці, нирках, гречці, вівсянці, горіхах грецьких. Тому готувати краще з томатним соком або помідорами.

Вітамін В3 (РР) - погано розчиняється в холодній воді, тому всі продукти краще варити. Міститься цей вітамін в печінці, нирках, курячих яйцях, кукурудзі, пшениці.

Вітамін В 9 (фолієва кислота) міститься в листових зелених овочах. Витримує різні способи приготування.

Вітамін В 12 міститься в продуктах тваринного походження. Витримує різні способи приготування.

ВІТАМІНИ ГРУПИ С

Вітаміни групи С містяться в полуниці, смородині, щавлі. Добова потреба організму у вітамінах цієї групи - близько 60 мг. Проблема нестачі вітамінів цієї групи полягає в тому, що, якщо людина палить або вживає алкоголь, він автоматично ставить себе в групу ризику. По-перше, нікотин заважає нормальному засвоєнню вітамінів цієї групи. А по-друге, нікотин сприяє швидкому виведенню вітамінів з організму.

Прояви

швидка стомлюваність,

появу зайвої ваги при незмінному раціоні,

поява синців на шкірі навіть при легкому дотику,

довго не загоюються рани й подряпини,

поганий імунітет,

порушення роботи мозку - зниження концентрації уваги.

Виправляємо ситуацію

У даній ситуації рекомендовано зменшити кількість споживаного алкоголю і по можливості відмовитися від спиртних напоїв взагалі. Також варто відмовитися від паління. У раціон бажано ввести шпинат, брокколі, шипшину, ківі, смородину, різні сорти капусти, особливо корисна квашена.

Дуже багато вітамінів групи С міститься в цитрусових, але саме цитрусові можуть провокувати серйозні алергічні реакції, тому з ними потрібно бути вкрай обережними.

Потрібно правильно готувати продукти, які багаті на вітамін С, оскільки він розпадається при температурі понад 60 градусів, під впливом кисню і сонячних променів:

при тривалому вимочуванні овочів і фруктів ви втрачаєте вітамін С,

при тривалому зберіганні фруктів цей вітамін руйнується,

варення не містить вітамін С,

білий кристалічний цукор руйнує вітамін С.

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