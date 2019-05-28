Популярна блогер-вегетаріанка стала їсти м'ясо і перетворилася

Фінська блогер Вірпі Мікконен (Virpi Mikkonen) відмовилася від жорсткої веганскої дієти через проблеми зі здоров'ям, після чого зовсім перетворилася (зокрема, тепер вона може готувати домашню шаурму).

Свіжі фотографії оновленої себе жінка публікує на своїх сторінках в соцмережах.

Відзначається, що 38-річна Вірпі не вживала в їжу продукти з вмістом глютену, молока, м'яса, цукру, рафіновані продукти.

Вона багато років відстоювала правильність свого рослинного харчування, за що неодноразово була нагороджена, поки в певний момент не стала помічати серйозні проблеми зі здоров'ям, серед іншого, у неї зникла менструація, наступила рання менопауза, з'явився висип на обличчі.

Саме лікарі порадили їй почати їсти м'ясо, коли вона вже близько 15 років взагалі його не їла.

Незважаючи на шок, блогер послухалася поради, почала їсти м'ясо і яйця, які раніше називала не інакше як "викиднями курей", - незабаром після цього у неї налагодився сон, повернулися місячні, вона відчула прилив сил і мотивації.

Вірпі стверджує, що проблема була не в веганстві, а в тому, що воно не підходить їй через велику кількість стресу в житті.

Раніше вона пила на сніданок смузі з селерою, петрушкою, кропом і огірком, тепер же в протягом дня їсть омлет, фрикадельки, курку, м'ясний бульйон, іноді сир.

Ви можете наслідувати її приклад, і приготувати досить дієтичний і багатий білком стейк з телятини за цим рецептом.

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