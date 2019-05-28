Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Популярна блогер-вегетаріанка стала їсти м'ясо і перетворилася

627Читати матеріал російською

Фінська блогер Вірпі Мікконен (Virpi Mikkonen) відмовилася від жорсткої веганскої дієти через проблеми зі здоров'ям, після чого зовсім перетворилася (зокрема, тепер вона може готувати домашню шаурму).

Свіжі фотографії оновленої себе жінка публікує на своїх сторінках в соцмережах.

Відзначається, що 38-річна Вірпі не вживала в їжу продукти з вмістом глютену, молока, м'яса, цукру, рафіновані продукти.

Популярна блогер-вегетаріанка стала їсти м'ясо і перетворилася

Вона багато років відстоювала правильність свого рослинного харчування, за що неодноразово була нагороджена, поки в певний момент не стала помічати серйозні проблеми зі здоров'ям, серед іншого, у неї зникла менструація, наступила рання менопауза, з'явився висип на обличчі.

Популярна блогер-вегетаріанка стала їсти м'ясо і перетворилася

Саме лікарі порадили їй почати їсти м'ясо, коли вона вже близько 15 років взагалі його не їла.

Популярна блогер-вегетаріанка стала їсти м'ясо і перетворилася

Незважаючи на шок, блогер послухалася поради, почала їсти м'ясо і яйця, які раніше називала не інакше як "викиднями курей", - незабаром після цього у неї налагодився сон, повернулися місячні, вона відчула прилив сил і мотивації.

Популярна блогер-вегетаріанка стала їсти м'ясо і перетворилася

Вірпі стверджує, що проблема була не в веганстві, а в тому, що воно не підходить їй через велику кількість стресу в житті.

Популярна блогер-вегетаріанка стала їсти м'ясо і перетворилася

Раніше вона пила на сніданок смузі з селерою, петрушкою, кропом і огірком, тепер же в протягом дня їсть омлет, фрикадельки, курку, м'ясний бульйон, іноді сир.

Популярна блогер-вегетаріанка стала їсти м'ясо і перетворилася

Ви можете наслідувати її приклад, і приготувати досить дієтичний і багатий білком стейк з телятини за цим рецептом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Власова Лера
Власова Лера
Спacибо тем, кто пoказал мне сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁4v7h1i Пpoстo пройдя oпрoс пoлyчилa почти полугодoвyю зарплатy)) Пoльзyйтеcь, пока ecть вoзможнoсть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0