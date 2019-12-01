Пісні страви до свята і не тільки: кращі рецепти

Популярні пісні страви зазвичай прості і їх легко приготувати, але це не означає, що така їжа повинна бути несмачною!

Під час посту віруючі традиційно вживають їжу рослинного походження і рибу.

FoodOboz пропонує добірку рецептів апетитних пісних страв.

Вінегрет

Цей корисний і смачний салат з варених овочів полюбляють всі. Квасоля у вінегреті є прекрасним джерелом білка, що необхідно для людей, які дотримуються посту. Пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт вінегрету шукайте за цим посиланням.

Вінегрет

Скумбрія з овочами

FoodOboz знайшов найвдаліший варіант приготування цієї незамінної риби. Пропонуємо рецепт скумбрії, тушкованої з овочами в приправах та з пісним майонезом: шукайте його за цим посиланням.

Скумбрія з овочами

Тушкована капуста з грибами

Традиційна страва української кухні - тушкована капуста з грибами – є дуже популярною їжею під час посту. Як приготувати цю страву правильно, дивіться тут: Тушкована капуста з грибами.

Тушкована капуста з грибами

Перець фарширований капустою

Пісна закуска, яка буде доречна в будь-який час року і на будь-якому столі. Рецепт солодкого перцю, начиненого капустою і морквою, дивіться тут.

Пісний фарширований перець

Пісний салат з крабовими паличками

Один з найсмачніших салатів, який став популярний не так давно. Як його приготувати читайте за посиланням: Салат з крабовими паличками.

Пісний салат з крабовими паличками

Фруктові мафіни

Це дуже смачні і прості в приготуванні кекси, які не містять вершкового масла і яєць. Мафіни з фруктами стануть ідеальним десертом на пісному столі. Як їх приготувати, читайте в нашому відеорецепті за посиланням: Пісні кекси.

Фруктові пісні мафіни

Більше рецептів пісних страв дивіться тут.

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