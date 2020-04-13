Перша зелень: як визначити натуральну

У весняний період, особливо з квітня по травень, нашому організму вкрай необхідний вітамін А, який у великій кількості міститься в моркві, папайї, капусті та свіжії зелені.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила дієтолог-нутриціолог Ольга Набока.

"У період з квітня по травень в раціон бажано ввести якомога більше свіжої зелені. Особливий акцент варто зробити на листову зеленб, яка багата на хлорофіл, оскільки в цю пору року свіжа листова зелень - це найефективніший засіб для зміцнення імунітету.

Можна використовувати будь-яку листову зелень, головне пам'ятати: чим щільніші листові пластини, тим більше в них вітамінів.

У м'якому листі корисних речовин набагато менше. ніж в пружному. Наприклад, в молодій капусті вітамінів менше, ніж в листовому салаті.

Що стосується зеленої цибулі, петрушки та кропу, то їх користь складно переоцінити.

Однак, при виборі зелені потрібно враховувати дуже важливий момент: не вся яскрава і красива зелень корисна. Якщо зелень вирощували з додаванням добрив, або ж зелень спеціально обробили перед транспортуванням в супермаркет, вона буде красиво виглядати, але в ній не буде жодних вітамінів.

Відрізнити таку зелень від натуральної дуже просто: натуральна зелень швидко псується, в той час як "хімічна" може зберігатися більше тижня.

Ще один важливий момент, що стосується першої зелені: її виганяють різними способами. Можна виганяти цибулю на перо в воді, в тирсі, в піску і в землі. Найбільша кількість вітамінів буде саме в тій цибулі, яка росла в землі. Зелень, вирощена в грунті, містить в 2-3 рази більше макро і мікроелементів в порівнянні з тією, яку вирощували у тирсі.

Зовні відрізнити таку зелень від будь-якої іншої можна за кольором. Зелень, яка вирощувалася в землі буде набагато яскравішою, ніж та, яка росла в тирсі.

Якщо говорити про те, наскільки корисна перша зелень, вирощена в теплиці, то нічого поганого в цьому способі вирощування немає. Теплиця - це лише штучне створення сприятливих кліматичних умов. Щоправда, якщо мова йде тільки про температурний режим, а не про додавання стимуляторів росту.

Що стосується правильного зберігання першої зелені, то найоптимальнішим варіантом буде холодильна камера з нульовою температурою. Достатньо вимити зелень, просушити її, покласти в звичайний пластиковий контейнер і прибрати в цю камеру. Якщо у вашому холодильнику такої камери немає, можна зберігати зелень в секції для овочів. Але не варто ставити в холодильник банку з водою. Зелень потрібно зберігати в сухому вигляді і найголовніше - якісна зелень не може зберігатися довго. Якщо через 3-4 дні після покупки, пучок зелені у вашому холодильнику не пожовтів і має красивий товарний вигляд, вам варто засумніватися в користі цього продукту".

Пропоную вашій увазі простий рецепт вітамінного салату із зеленню:

Складові:

Морква сира - 200 гр,

Буряк сира - 100 гр,

Капуста – 200гр,

Імбир свіжий - 50 гр,

Часник - 2-3 зубчики,

Оливкова олія - 50 мл.

Сіль за смаком

Зелень - пучок

Чорний мелений перець - за смаком

Приготування:

Овочі миємо чистимо і натираємо на тертці. Ви можете використовувати як звичайну тертку, так і для овочів по-корейськи. З'єднуємо в мисці всі інгредієнти, додаємо до смаку сіль, дрібно нарізану свіжу зелень і чорний мелений перець. Заправляємо салат оливковою олією. Салат простий, доступний, але при цьому дуже корисний".

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