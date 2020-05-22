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Нутові тефтелі від вегана

1.4т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився канал "gotovim veganskoe". Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.

Нутові тефтелі від вегана

НУТОВІ ТЕФТЕЛІ

Інгрідієнти

  • нут - 2-3 склянки,

  • цибуля - 1 шт,

  • спеції - за смаком,

  • рослинна олія - для смаження,

  • рис - 1 стакан.

Соус:

  • кокосове молоко - 1-2 склянки,

  • в'ялені томати - 10 шт,

  • томатна паста - 1-2 ст.л,

  • сіль і спеції - за смаком

Приготування

Замочуємо нут мінімум на 6 годин. Перемелюємо його з цибулиною в м'ясорубці і додаємо спеції. Відварюємо рис до напівготовності і змішуємо з отриманим "фаршем". Далі формуємо кульки і обсмажуємо. ⠀

Тепер приготуємо соус. У чашу блендера наливаємо кокосове молоко, додаємо томатну пасту, спеції і в'ялені томати. Все перемішуємо до однорідного стану і заливаємо цим соусом тефтелі. Тушкуємо страву протягом 15 хвилин на повільному вогні. ⠀

Лікар-дієтолог Ольга Набока

Страва не підходить для тих, хто худне, тому що містить велику кількість вуглеводів.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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