Нутові тефтелі від вегана

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився канал "gotovim veganskoe". Рецепт коментує лікар-дієтолог Ольга Набока.
НУТОВІ ТЕФТЕЛІ
Інгрідієнти
нут - 2-3 склянки,
цибуля - 1 шт,
спеції - за смаком,
рослинна олія - для смаження,
рис - 1 стакан.
Соус:
кокосове молоко - 1-2 склянки,
в'ялені томати - 10 шт,
томатна паста - 1-2 ст.л,
сіль і спеції - за смаком
Приготування
Замочуємо нут мінімум на 6 годин. Перемелюємо його з цибулиною в м'ясорубці і додаємо спеції. Відварюємо рис до напівготовності і змішуємо з отриманим "фаршем". Далі формуємо кульки і обсмажуємо. ⠀
Тепер приготуємо соус. У чашу блендера наливаємо кокосове молоко, додаємо томатну пасту, спеції і в'ялені томати. Все перемішуємо до однорідного стану і заливаємо цим соусом тефтелі. Тушкуємо страву протягом 15 хвилин на повільному вогні. ⠀
Лікар-дієтолог Ольга Набока
Страва не підходить для тих, хто худне, тому що містить велику кількість вуглеводів.
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