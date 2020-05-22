Названо 5 найбільш недооцінених корисних продуктів

Буряк, сардини, капуста, кориця та гарбуз названі найбільш недооціненими серед корисних продуктів, які людині необхідно регулярно вживати.
Як рекомендує американський дієтолог Джонні Боуден, буряк необхідно вживати в сирому вигляді, оскільки він містить фолієву кислоту і пігменти, необхідні для відновлення здоров'я, пише сайт msn.com.
Буряк
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А калій і магній, які містяться в цьому овочі, здатні зміцнити серце і нормалізувати його роботу.
капуста
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Капуста робить благотворний вплив на травну систему, стимулює метаболізм, м'яко очищає організм, виводить шлаки, токсини і холестерин.
сардини
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Завдяки вмісту кислот Омега-3 і магнію, сардини допомагають уникнути таких захворювань як астма. Крім того, ця риба допомагає запобігти розвитку раку, атеросклерозу і артриту, а також допомагають зміцнити імунітет.
кориця
ladyhealth.com.ua
Кориця прекрасно підійде для додавання в будь-які страви. Ця спеція нормалізує рівень холестерину і цукру.
гарбуз
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Гарбуз – відмінний сечогінний і проносний засіб. Варений гарбуз допомагає боротися з набряками і виводить зайву рідину. Також гарбуз корисний для печінки, жовчного міхура та його проток, а ще покращує роботу шлунково-кишкового тракту, оскільки має жовчогінну дію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, багато супермаркетів, намагаючись продати залежаний товар, вдаються до різних хитрощів, щоб швидше позбутися таких продуктів.
OBOZREVATEL призводять ті з них, які не потрібно купувати ні в якому разі.
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