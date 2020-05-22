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Названо 5 найбільш недооцінених корисних продуктів

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Буряк, сардини, капуста, кориця та гарбуз названі найбільш недооціненими серед корисних продуктів, які людині необхідно регулярно вживати.

Як рекомендує американський дієтолог Джонні Боуден, буряк необхідно вживати в сирому вигляді, оскільки він містить фолієву кислоту і пігменти, необхідні для відновлення здоров'я, пише сайт msn.com.

Буряк

Буряк

Getty

А калій і магній, які містяться в цьому овочі, здатні зміцнити серце і нормалізувати його роботу.

капуста

капуста

Getty

Капуста робить благотворний вплив на травну систему, стимулює метаболізм, м'яко очищає організм, виводить шлаки, токсини і холестерин.

сардини

сардини

Getty

Завдяки вмісту кислот Омега-3 і магнію, сардини допомагають уникнути таких захворювань як астма. Крім того, ця риба допомагає запобігти розвитку раку, атеросклерозу і артриту, а також допомагають зміцнити імунітет.

кориця

кориця

ladyhealth.com.ua

Кориця прекрасно підійде для додавання в будь-які страви. Ця спеція нормалізує рівень холестерину і цукру.

гарбуз

гарбуз

Getty

Гарбуз – відмінний сечогінний і проносний засіб. Варений гарбуз допомагає боротися з набряками і виводить зайву рідину. Також гарбуз корисний для печінки, жовчного міхура та його проток, а ще покращує роботу шлунково-кишкового тракту, оскільки має жовчогінну дію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато супермаркетів, намагаючись продати залежаний товар, вдаються до різних хитрощів, щоб швидше позбутися таких продуктів.

OBOZREVATEL призводять ті з них, які не потрібно купувати ні в якому разі.

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Теми
здоров'я живлення
Тег
харчування
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