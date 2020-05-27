Перераховано продукти, які можуть зберегти зір

Найбільш придатними продуктами для захисту зору є ті, які в цілому приносять найбільшу користь всьому організму – овочі, фрукти і риба. Вони багаті на вітаміни, мінерали та поживні речовини.

OBOZREVATEL спільно з blogunisalute.it пропонує детальніше ознайомитися з їх корисними властивостями.

Продукти, які захищають очі

зелені листові овочі: зокрема, шпинат і капуста багаті на лютеїн і зеаксантин, які захищають макулу (ділянку сітківки, яка відповідає за гостроту зору) і знижують ризик дегенерації жовтої плями;

жовті та оранжеві фрукти та овочі: цитрусові, морква, гарбуз, солодка картопля і дині – це продукти, багаті на бета-каротин. Перець, жовтий і оранжевий, а також персики багаті на вітамін С, лютеїн і зеаксантин, які допомагають підтримувати роботу зорового нерва;

виноград: містить флавоноїди, які підтримують кровообіг і зоровий тиск здоровими;

броколі: має високий вміст вітаміну С і ефективна в детоксикації ;

авокадо: суперпродукт, багатий на лютеїн, корисний проти катаракти і дегенерації жовтої плями;

соя і її похідні: дуже ефективні антиоксиданти, вони також містять незамінні амінокислоти і є протизапальними засобами;

яйця: містять омега-3 жирні кислоти, цистеїн, сірку, лецитин і лютеїн;

риба: особливо блакитна (лосось, тунець, дика форель і сардини) містить омега-3 і високу кількість докозагексаєнової кислоти (DHA);

сухофрукти: зокрема, мигдаль і волоські горіхи, багаті на антиоксиданти і вітамін Е;

ягоди: наприклад, чорниця містить флавоноїди, які підтримують гарний рівень кров'яного тиску, сприяючи мікроциркуляції очного яблука;

зелений і чорний чай: гарні союзники в боротьбі з катарактою і дегенерацією жовтої плями;

темний шоколад: цей тип шоколаду (не менше 70% какао) також містить флавоноїди;

червоне вино: містить великі дози ресвератролу, захисного фактора макули.

Які саме вітаміни і мінерали містяться в цих продуктах, читайте Як харчування впливає на наш зір: розкрито основні особливості

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