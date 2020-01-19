Надзвичайно смачний салат по-корейськи: простий рецепт

Оригінальний корейський салат з незвичайними складовими обов'язково здивує своїм смаком.

Таку закуску можна готувати як на святковий стіл, так і подавати на обід або вечерю.

Головну роль в цьому салаті грає морква, саме вона надає решті інгредієнтів неповторний смак.

Також для цієї страви потрібен солоний оселедець, кунжут і ріпчаста цибуля.

Свого незвичайного смаку закуска набуває після того, як всі інгредієнти просочилися особливою заправкою.

Як правильно приготувати такий салат-закуску, дивіться в покроковому рецепті з відео за цим посиланням: Салат по-корейськи.

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