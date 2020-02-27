Мімоза: простий рецепт ніжного торта з надзвичайно смачним кремом

Всесвітньо відомий італійський торт "Мімоза" завдяки посипці з подрібненого бісквіта дуже схожий на однойменну квітку.

Незважаючи на простоту приготування, цей десерт вважається одним з найсмачніших в італійській кухні. Torta Mimosa традиційно готується на початку весни, і його продають багато кондитерських Італії.

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Торт "Мімоза"

FoodOboz пропонує скуштувати цей чудовий торт, адже він незаслужено обділений увагою в нашій країні.

Особливо смачним "Мімозу" робить збитий сирний крем, що тане в роті, його на торт йде досить багато. При цьому технологія приготування бісквіта в ньому – найпростіша.

Як приготувати цей італійський смаколик, читайте в нашому покроковому рецепті за посиланням: Торт "Мімоза" .

Торт "Мімоза"

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