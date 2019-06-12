Легкі котлети з баранини з овочами на вечерю: рецепт і лайфхаки від шеф-кухаря

На вечерю в середині тижня відмінно підійдуть баранячі котлети з овочами і великою кількістю спецій, - блюдо легке в приготуванні, але має смак, що запам'ятовується.

Відповідним рецептом поділився відомий британський шеф-кухар і кулінарний оглядач Найджел Слейтер, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що в дрібній сковороді потрібно нагріти 4 столових ложки оливкової олії, додати туди 50 г свіжих панірувальних сухарів і дати їм обсмажити 4-5 хвилин до золотистого кольору, регулярно помішуючи.

Після потрібно додати чайну ложку берберної приправи (суміш спецій, в яку зазвичай входять: перець чилі, чорний кмин, пажитник, імбир, паприка, кардамон і кориця, можна додати сушену м'яту, петрушку, розмарин і цедру лимона), і смажити ще хвилину.

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Приготувати 100 г мороженого горошку і 10 великих порізаних листиків м'яти, змішати їх з 3 столовими ложками оливкової олії, змішати це все з сумішшю на сковороді і готувати ще близько 1-2 хвилин.

Підготувати 8 котлет з ягняти, приготувати їх по 3-4 хвилини з кожного боку на гарячій сковороді або на грилі.

На двох тарілках підготувати салат з 100 г редиски і 150 г помідорів чері. Зверху покласти котлети і посипати паніруванням зі спеціями.

Шеф-кухар зазначає, що панірувальні сухарі вбирають багато олії, тому треба тримати поруч пляшку і додавати ще по ходу приготування. Якщо хочете використовувати свіжий горох, перед цим його потрібно ненадовго занурити в киплячу підсолену воду.

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