Які продукти можуть спровокувати депресію

Чи може неправильно складене меню стати причиною депресії і чи можуть продукти харчування впливати на наш психологічний стан?

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

"Наш організм завжди вимагає сератонин, він завжди хоче отримувати "гормон щастя". Нам хочеться чогось шкідливого, жирного, калорійного і отримуючи цю їжу, ми дійсно відчуваємо задоволення. Але це задоволення дуже короткочасне і практично відразу після прийому їжі настає пригнічений стан. Але ця проблема існувала задовго до вірусу.

Те, що є продукти, здатні спровокувати депресію та пригнічений стан - це міф. Депресія настає не через продукти, а через усвідомлення того, що з цими продуктами ви отримали зайві, непотрібні вам калорії. Більш того, весняна депресія зазвичай носить масовий характер хоча б тому, що навесні ми всі ходимо з так званими "рятувальними кругами" на талії. Зайва вага - це серйозна причина для поганого настрою і для невдоволення своїм зовнішнім виглядом.

Тому не можна сказати, що продукти самі по собі провокують пригнічений стан. Цей стан - це лише наслідок прийому калорійних продуктів.

Проблема залежності людини від калорійної їжі - це одвічна проблема. Одні споживають великий обсяг їжі, інші споживають занадто калорійну їжу, щось жирне або солодке. Але незалежно від уподобань, абсолютна більшість має харчову залежність.

Безумовно, у кожного можуть бути індивідуальні причини, що впливають на появу зайвої ваги, але справа не в карантині і не у вірусі ".

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