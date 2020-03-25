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Які продукти можуть спровокувати депресію

1.7т
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Чи може неправильно складене меню стати причиною депресії і чи можуть продукти харчування впливати на наш психологічний стан?

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

"Наш організм завжди вимагає сератонин, він завжди хоче отримувати "гормон щастя". Нам хочеться чогось шкідливого, жирного, калорійного і отримуючи цю їжу, ми дійсно відчуваємо задоволення. Але це задоволення дуже короткочасне і практично відразу після прийому їжі настає пригнічений стан. Але ця проблема існувала задовго до вірусу.

Які продукти можуть спровокувати депресію

Те, що є продукти, здатні спровокувати депресію та пригнічений стан - це міф. Депресія настає не через продукти, а через усвідомлення того, що з цими продуктами ви отримали зайві, непотрібні вам калорії. Більш того, весняна депресія зазвичай носить масовий характер хоча б тому, що навесні ми всі ходимо з так званими "рятувальними кругами" на талії. Зайва вага - це серйозна причина для поганого настрою і для невдоволення своїм зовнішнім виглядом.

Тому не можна сказати, що продукти самі по собі провокують пригнічений стан. Цей стан - це лише наслідок прийому калорійних продуктів.

Проблема залежності людини від калорійної їжі - це одвічна проблема. Одні споживають великий обсяг їжі, інші споживають занадто калорійну їжу, щось жирне або солодке. Але незалежно від уподобань, абсолютна більшість має харчову залежність.

Які продукти можуть спровокувати депресію

Безумовно, у кожного можуть бути індивідуальні причини, що впливають на появу зайвої ваги, але справа не в карантині і не у вірусі ".

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця про те, як правильно дотримуватися водний режим під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення здоров'я Карантин в Україні Коронавірус рецепти
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