Карантин: дистанційна робота і здорове харчування - як правильно організувати

Під час ізоляції, викликаної коронавірусом, багато людей працюють з дому.

Це нетипові робочі будні, коли їжею не можна нехтувати, якщо ви хочете, щоб здоров'я і фігура не постраждали.

За словами дієтолога Ліни Роблес з клініки Санітас ла Сарсуела (Іспанія), ключем до цього є щоденне харчування без особливих відмінностей від звичайного дня, але в рамках обмежень, з якими доводиться мати справу. З цим погоджується і дієтолог Еліза Бласкес, яка пояснює, що тепер, коли ви знаходитесь вдома і холодильник у вашому розпорядженні 24 години на добу, дуже важливо дотримуватися рутини і складати розклад.

OBOZREVATEL разом з Hola.com пропонують вам ознайомитися з їхніми порадами про здорове харчування в дні карантину.

Планування меню

Важливо спланувати меню так, щоб не помилитися, з'ївши перше, що бачите в холодильнику. Тепер у вас є більше часу для цього. Необхідно намагатися підтримувати збалансоване і різноманітне харчування, а не зловживати фаст-фудом і напівфабрикатами. Потрібно думати, що вдома легше їсти здорову їжу, оскільки часто брак часу не дозволяє цього робити.

Добре організований шопінг

Зараз дуже важливо робити хороші покупки. У продуктовому кошику повинні бути бобові, овочі всіх видів, свіжі фрукти, натуральні сухофрукти, риба, яйця, курка, вівсяні пластівці, хліб з цільного зерна і оливкова олія першого віджиму. І якщо ви хочете перекусити, беріть на озброєння темний шоколад, гарбузове насіння або такі соуси, як хумус.

Підтримка режиму харчування

Крім того, порядок дуже важливий, оскільки їжа постійно знаходиться під рукою. Намагайтеся дотримуватися розкладу: протягом дня готувати сніданок, обід і вечерю, а також звичайні закуски. Якщо ви не будете дотримуватися порядку, з'явиться тенденція постійно відвідувати кухню і їсти протягом усього дня.

Фрукти і овочі необхідні

Рекомендується спланувати меню на кілька днів. Якщо ви хочете придбати їжу на тривалий час, на додаток до покупки свіжих фруктів і овочів необхідно купити консервовані або заморожені продукти, щоб мати можливість використовувати їх в ситуаціях, коли немає свіжих.

Підтримка водного балансу

Важливо пити воду і чай протягом дня. Прохолодні напої, алкоголь і соки слід уникати. Хорошою альтернативою є чайний гриб, який містить живі бактерії і корисний для кишкової мікробіоти.

Контроль емоційного голоду

Це важкі дні, коли ви весь день вдома, нервуєте і турбуєтеся. Необхідно намагатися контролювати свій голод за допомогою чаю, фруктів і моркви замість випічки або печива. Краще в цій ситуації уникати багатьох спокус. Підкладати поруч з собою вазу з фруктами або горіхами, щоб постійно їсти все це - не дуже гарна ідея. Система травлення потребує перерв, і в ідеалі потрібно їсти кожні 3-4 години.

Будьте обережні зі способами приготування

Ви повинні подбати про способи приготування їжі. Наприклад, якщо вашим вибором в цей день стануть яйця, то омлет або варене яйце – це краще, ніж смажене.

Зменшення споживання їжі

Є ймовірність, що доведеться скоротити споживання, оскільки ви менше рухаєтеся. Зробіть збалансований сніданок, який містить вуглеводи і білки (хорошими варіантами є миска вівсянки з горіхами або цілий тост з яйцем), вранці візьміть фрукти, а в другій половині дня перекусіть білком: сардини, сухофрукти, хумус, грудка індички, йогурт. Крім того, будучи менш активним, ви повинні зменшити споживання крохмалю і швидких цукрів. Дикий рис, киноа або бобові – це продукти, які містять повільно засвоювані вуглеводи, вони є хорошим варіантом для гарніру. Хоча найголовніше, щоб їжа завжди супроводжувалася рясною порцією овочів різних кольорів, оскільки таким чином ви будете приймати багато антиоксидантів.

Їжа: що потрібно, а що ні?

У списку продуктів, які повинні бути присутніми, знаходяться фрукти, овочі, білки і вуглеводи або бобові. У той же час не рекомендується промислова випічка, а також картопля.

Місце для забаганок

У ситуації, що склалася є моменти, коли занепокоєння і нерви можуть вас здолати. У разі потреби в солодощах рекомендований чорний шоколад. А якщо потрібно щось солоне, можна з'їсти жменю натуральних сухофруктів або солоних огірків, уникаючи оливок з більш високим вмістом жиру, які слід вживати в меншій кількості.

Будьте активні, щоб уникнути перекусів

Щоб мати можливість контролювати стрес і занепокоєння, які породжує ця ситуація, ви повинні спробувати знайти фізичні вправи для дому. Таким чином вдасться уникнути частих походів на кухню. Крім того, ви помітите, що ви будете набагато краще відпочивати і контролювати вагу.

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