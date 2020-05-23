Йогуртовий торт із полуницею

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Youtube поділився канал "Мої рецепти". Рецепт коментує лікарка-дієтологиня Ольга Набока.

ЙОГУРТОВИЙ ТОРТ З ПОЛУНИЦЕЮ

Інгрідієнти

желатин швидкорозчинний - 45г,

молоко 200мл,

йогурт полуничний - 1 л,

желе полуничне - 90г (1пакет),

вода - 400мл,

печиво пісочне - 250г,

масло вершкове - 60г,

полуниця - 1 кг

цукор - 100г.

Приготування

Желатин заливаємо молоком кімнатної температури і залишаємо на 15-20 хвилин. Печиво подрібнюємо у блендері або руками. Вершкове масло кімнатної температури додаємо до печива, і все ретельно перемішуємо.

Форму для випікання застиляємо харчовою плівкою і викладаємо в неї суміш печива і масла. Утрамбовуємо масу і ставимо форму в холодильник.

Миємо полуницю. Обсушуємо ягоди паперовими рушниками, а потім приблизно 300 грамів ягід відкладаємо в окрему тарілку. Їх потрібно розрізати навпіл. Половинки полуниці викладаємо, притискаючи до бічних стінок форми, а по центру складаємо цілі ягоди. Набряклий желатин трохи підігріваємо, щоб він розтанув, а потім охолоджуємо і вливаємо в полуничний йогурт. Ретельно все перемішуємо. Йогурт з желатином (половину маси) вливаємо у формочку з печивом і ягодами. Рідина має покрити полуницю.

Відправляємо в холодильник приблизно на 30 хвилин (до повного застигання). Через зазначений час в формочку вливаємо іншу частину йогурту. Ставимо в холодильник до повного застигання. Тепер приготуємо желе. Для цього в сотейнику доводимо до кипіння воду. Всипаємо сюди желе. Перемішуємо все вінчиком до однорідності, а потім вливаємо в формочку, в якій застиг верхній шар торта. Декоруємо наш десерт половинками полуниці і листочками м'яти. Відправляємо в холодильник до повного застигання.

Лікар-дієтолог Ольга Набока

Високоуглеводной блюдо. Категорично не підходить тим, хто на карантині набрав зайву вагу.

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