Грибний суп з вершками: фірмовий рецепт від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми хочемо представити вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Юлія Порадун.
ГРИБНИЙ СУП
Інгрідієнти
печериці - 500 гр,
цибуля ріпчаста - 1 шт,
часник - 2 зубчики,
вершки 10% - 40 гр,
сіль і перець чорний мелений - за смаком.
Приготування
Почистіть і поріжте гриби, цибулю і часник. Підсмажуємо цибулю на рослинній олії. Як тільки-но цибуля стане м'якою, відправляємо на сковороду пропущений через прес часник та нарізані гриби. Все перемішуємо. Наливаємо воду і варимо суп близько 20 хвилин на середньому вогні.
Через 20 хвилин за допомогою блендера подрібнюємо суп до консистенції пюре. Додаємо сіль і перець за смаком. Перед подачею додаємо в тарілку вершки і свіжу зелень.
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