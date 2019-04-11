Гордон Рамзі: хто він та найращі його рецепти

Напевно, багато хто з вас чув про проект "Пекельна кухня". В Україні це шоу стартувало кілька років тому і встигло сподобатись досвідченому глядачеві. Можливо завдяки тій пекельній атмосфері, яка панувала на кухні і криків шефа Арама Мнацаканова, а можливо завдяки новизні і оригінальності задумки. Спочатку шоу стартувало в Англії, шеф-кухарем виступив відомий і один з кращих шеф-кухарів Британії Гордон Рамзі. Він встиг показати себе суворим і вимогливим шефом і справив незабутнє враження не тільки на учасників проекту, а й на глядачів. Завдяки цьому він прославився ще більше.

Мережа ресторанів Рамзі удостоєна 16 зірок Мішлен, а таким результатом може похвалитися далеко не кожен хороший шеф-кухар. Займається він також і публіцистикою, на його рахунку більше 14 книг про кулінарію і дві автобіографії.

На своєму сайті Гордон регулярно публікує нові рецепти і страви. Кращі з них варто спробувати приготувати вдома:

1. Смажена курка

Складові:

1. Одна велика вгодована на кукурудзі курка (близько 2 кг), тельбухи видалені.

2. Невеликий пучок естрагону, листя грубо нарізані.

3. 200 г. масла кімнатної температури.

4. 3 головки часнику розрізаних навпіл горизонтально.

5. Оливкова олія.

6. Морська сіль і мелений чорний перець.

Для начинки:

1. 1х400 г. консервованого нуту, промитого і висушеного.

2. 2 нарізаних червоних перця чилі.

3. Цедра 1 лимона.

4. 3 гілочки чебрецю, тільки листя.

5. Оливкова олія.

Для салату:

1. 1 пучок вершкового салату-летук, вимитий.

2. 1 пучок салату лолло россо, вимитий.

3. 100 г. бебі-шпинату.

4. 1 стиглий авокадо, очищений без кісточки і нарізаний.

Для заправки:

1. 1 ст. ложка бальзамічного оцту.

2. 1 ст. ложка діжонської гірчиці.

3. 1 ст. ложка рідкого меду.

4. 4-6 ст. ложок оливкової олії холодного віджиму (Extra virgin).

Як приготувати:

1.Нагрійте духовку до 200 ° C. Додайте приправи всередину курки. Помістіть масло і естрагон в миску і збивайте поки інгредієнти не змішаються. Далі приправте сіллю і перцем. Розгладьте курячу шкіру на обох грудках, обережно натиснувши на неї пальцями. Потім додайте суміш масла і естрагону під розгладжену шкіру, щоб покрити все тім'я.

2. Щоб приготувати начинку, покладіть нут в миску, додайте перець чилі, лимонну цедру, листя чебрецю і краплю оливкової олії. Добре перемішайте. Ложку суміші з нуту відправте всередину порожнини курки, а весь лимон покладіть на вході.

3. Помістіть головки часнику, обрізаною стороною вниз на розігріту пательню. Зверху покладіть курку і збризніть її оливковою олією. Приправте курку зовні сіллю і перцем, смажте 10-15 хвилин, поки вона не стане золотистою і не почне хрустіти. Зменшіть вогонь до 180 ° C і продовжуйте обсмажувати протягом 1¼-1½ години, поки не просмажиться до золотистого кольору.

4. Вийміть лимон і начинку з курки і покладіть у велику миску. Покладіть курку на теплу таріль, накрийте фольгою і залиште на 10-15 хвилин.

5. Розділіть всі листя салату, великі частини розірвіть. Покладіть в салатник разом зі шпинатом і авокадо.

6. Покладіть всі інгредієнти для заправки, крім масла, в миску і добре збийте. Додайте щіпку солі і перцю, потім масло і перемішайте до емульгування. Відставте в сторону.

7. Викладіть часник з деко і стисніть м'якоть в решеті над мискою з начинкою. Поріжте смажений лимон і вичавіть сік над часником. Проштовхніть сік і часник через решето за допомогою ложки. Розімніть весь вміст миски картопляним машером, потім додайте 1 столову ложку заправки. Добре перемішайте, перекладіть в сервірувальну таріль і збризніть невеликою кількістю оливкової олії.

8. Додайте 2 столові ложки заправки до салату, потім перемішайте, спробуйте і відрегулюйте приправу в міру необхідності. (Будь-яку заправку, що залишилася можна зберігати в холодильнику з кришкою, що загвинчується). Подавати відразу ж разом зі смаженою куркою і начинкою.

Більше рецептів з курки на нашому сайті.

2. Йоркширський пудинг з хріном

Складові:

1. 150 г. звичайного борошна.

2. ½ ст. ложки солі.

3. 4 яйця, збиті.

4. 200 мл. цільного молока.

5. 6 ст. ложок свіжого тертого хрону або 3 ст. ложки вершкового хрону.

6. 4 ст. ложки рослинної олії або крапля качиного жиру.

Як приготувати:

1.Нагрійте духовку до 230 ° C. Якщо ви готуєте ці пудинги для подачі зі смаженою яловичиною, збільште температуру в духовці, як тільки приберете яловичину.

2. Просійте борошно і сіль у велику миску. Додайте яйця, половину молока і збийте до однорідного стану. Змішайте молоко, що залишилося і тертий хрін та залиште рідке тісто на 30 хвилин або поки готуватиметься яловичина.

3. Покладіть чайну ложку масла або ще краще жиру, що залишився від яловичини в кожну з 12 формочок для мафінів або в 4 формочки для йоркширського пудингу. Поставте формочки на верхню полицю духовки і залиште там нагрітися до дуже гарячого стану.

4. Коли все буде готово знову збийте рідке тісто, вилийте його в глечик і заповнюйте формочки в духовці, поки кожна не буде заповнена на три чверті. Будьте обережні, коли масло почне шипіти. Помістіть формочки назад в духовку і запікайте: 10-12 хвилин для формочок 2х4 і 12-14 хвилин – форми для мафінів. Запікати пудинг поки добре не підніметься і не стане золотисто-коричневого кольору, хрустким зовні, але м'яким і пружнім в середині.

Більше рецептів пудингу на нашому сайті.

3. Смажена курка з начинкою

Складові:

1. 1 велика курка (близько 2 кг.).

2. 1 лимон.

3. Оливкова олія.

4. 1 ч. ложка паприки (за смаком – солодка або копчена).

5. 400 мл. білого вина.

Для начинки чоризо:

1. Оливкова олія, для смаження.

2. 150-200 г. чоризо, очищена від шкірки і нарізана кубиками.

3. 1 цибуля, очищена і дрібно нарізана.

4. 2 зубчики часнику, очищені і дрібно нарізані.

5. Пучок з гілочок чебрецю.

6. 2х400 г. консервованих бобів каннелліні, промитих і висушених.

7. 200 г. напівсухих помідорів в маслі.

8. Морська сіль і мелений чорний перець.

Як приготувати:

1. Нагрійте сковороду до 180 ° C.

2. Спочатку зробіть начинку. Нагрійте трохи оливкової олії на великій сковороді, додайте чоризо і смажте близько 3 хвилин до отримання золотистого кольору. Додайте цибулю і готуйте протягом 1 або 2 хвилин, поки вона не стане м'якою, потім додайте часник. Готуйте ще декілька хвилин перш ніж додавати листя з 3 гілочок чебрецю. Додайте боби каннелліні, добре їх приправивши. Готуйте протягом хвилини або двох щоб розігріти. Додайте помідори і декілька столових ложок олії, в якій вони зберігаються. Перемішайте все, а потім зніміть з вогню.

2. Тепер готуйте курку. Приправте її всередині сіллю і перцем, потім наповніть начинкою чоризо і помістіть лимон, прикривши його шкірою. Полийте курку оливковою олією, посипте паприкою і приправте сіллю і перцем. Втирайте в курячу шкіру.

3. Налийте вино і 200 мл. води в деко і приправте. Покладіть курку і гілочки чебрецю що залишилися, потім накрийте фольгою і смажте протягом 1 години в попередньо розігрітій духовці.

4. Через годину приберіть фольгу з курки, полийте її соками, що залишилися після смаження і ввімкніть духовку до 200 ° C. Обсмажуйте ще 25-30 хвилин, поки шкіра не стане золотисто-коричневою. Вийміть з духовки і подавайте на стіл через 15 хвилин.

5. Вийміть лимон з курки і вичавіть сік до решти соків на пательні. Збийте суміш, щоб створити легку підливу. Якщо ви віддаєте перевагу більш густій підливі, нагрійте її на сильному вогні.

4. Південноіндійське карі з риби

Складові:

1. ½ ст. ложки олії без запаху, або, наприклад, арахіс для смаження.

2. 2 цибулини, очищені і дрібно нарізані.

3. 2 ст. ложки насіння гірчиці.

4. 1 ч. ложка подрібненої куркуми.

5. 2 ч. ложки меленого кмину.

6. 3 см. шматочка свіжого кореня імбиру, очищеного і тертого.

7. 1-2 довгих червоних перця чилі, дрібно нарізаних, за смаком.

8. 1х400 мл. кокосового молока з низьким вмістом жиру.

9. 1-2 ст. ложки тамариндової пасти або розбавлений кубик тамаринда.

10. 1 маленький баклажан, нарізаний невеликими шматочками.

11. 2 моркви, нарізані невеликими шматочками.

12. 200 г. зеленої квасолі, без хвостиків зверху і розрізана навпіл.

13. 600 г. м'ясистої білої риби (наприклад, тріски, минтая, пікші або коли) нарізаної на невеликі шматочки.

14. Морська сіль і мелений чорний перець.

До подачі:

1. Кокосовий або імбирний коричневий рис.

2. 2 ст. ложки сушеного кокоса, підсмаженого (за бажанням).

Як готувати:

1. Помістіть велику неглибоку каструлю або сковорідку з високою стороною на середній вогонь і додайте олію. Коли вона нагріється, додайте нарізану цибулю з дрібкою солі і тушкуйте протягом 8-10 хвилин, поки не стане повністю м'якою.

2. Додайте спеції і продовжуйте готувати ще хвилину або поки дійсно не відчуєте їхній запах, потім додайте імбир і перець чилі та ще хвилину помішуйте на вогні.

3. Влийте кокосове молоко і 400 мл. води (використовуйте порожню банку з-під кокосового молока, щоб виміряти 400 мл). Приправте сіллю і перцем, добре перемішайте і доведіть до кипіння.

4. Як тільки соус закипить, додайте баклажан і продовжуйте готувати протягом 5 хвилин, потім додайте моркву і тушкуйте протягом 10-15 хвилин, поки морква і баклажан не стануть м'якими, а соус загусне.

5. Додайте зелену квасолю і готуйте ще 3 хвилини, потім рибу. Добре розмішайте щоб покрити рибу, потім готуйте протягом 3-4 хвилин, поки риба не приготується. Пробуйте і регулюйте приправу за необхідності.

6. Подавайте карі з рисом, в підігрітих сервірувальних тарілях, присипаних смаженим сушеним кокосом, якщо використовуєте.

Спробуйте приготувати зелений карі з куркою.

5. Фарширована свиняча вирізка

Складові:

1.1 кг. смаженої свинячої корейки, з шкірою.

2. 175 г. сиру Манча, дрібно нарізаного.

3. 150 г. мембрілло (мармелад з айви).

4. 2 гілочки шавлії.

5. Оливкова олія.

6. 1 головка часнику, розрізана навпіл горизонтально.

7. 1 гілочка чебрецю.

8. 200 мл. напівсухого хересу.

9. Морська сіль і мелений перець.

Як готувати:

1. Нагрійте духовку до 220 ° C.

2. Покладіть суглоб шкірою вниз на дошку для нарізання та відріжте три чверті зверху вниз. Розкрийте м'ясо, щоб сформувати довгий прямокутник і приправте сіллю і перцем.

3. Розкладіть скибочки сиру і мембрілло по центру м'яса. Розсипте листя 1 гілочки шавлії зверху і скрутіть м'ясо, щоб закрити начинку. Зв'яжіть мотузкою м'ясо по всій довжині з інтервалами 3 см.

4. Помістіть чебрець і шавлію, що залишилася в деко для варіння з часником. Покладіть свинину шкірою вгору. Полийте оливковою олією і приправити сіллю і перцем.

5. Поставте деко в попередньо розігріту духовку і варіть 20 хвилин, поки шкіра не стане хрусткою і золотистою. Зменшіть температуру до 180 ° і готуйте ще 50 хвилин, поки свинина не буде повністю приготована. Покладіть свинину в сервірувальну таріль.

6. Поставте деко на плиту, влийте херес і доведіть до кипіння, зіскрібаючи будь шматочки, які застрягли на дні. Зменшіть вогонь, роздушіть часник і приберіть всі трави. Додайте соки, що залишилися з м'яса.

7. Для подачі наріжте свинину товстими скибочками, процідіть готовий соус і полийте його на м'ясо.

Більше рецептів зі свинини на нашому сайті.

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