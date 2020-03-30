Фуд-тренд 2020: робимо борошно з бананів та моркви - відмовляємося від глютену

Одним з основних фуд-трендів цього року експерти називають появу нових видів борошна.

Суть нововведення проста і зрозуміла: відмова від глютену і пошук альтернативних продуктів, з яких можна робити борошно.

Однак, якщо ви вирішили відмовитися від глютену, це не означає, що вам варто кардинально змінити свій раціон і повністю виключити випічку та соуси.

Отже, які варіанти безглютенового борошна доступні нам зараз.

Борошно з моркви

Борошно з моркви - це нове віяння в області повної відмови від глютену. Щоб приготувати таке борошно свіжу моркву потрібно вимити, висушити, почистити і натерти на дрібній тертці або пропустити через соковижималку. Отриману макуху розкладаємо на столі і даємо їй підсохнути, після чого подрібнюємо в кавомолці.

Основна особливість такого борошна - повна відсутність глютену і високий вміст каротину. Морквяне борошно можна використовувати як натуральний барвник. Його можна додавати до соусів та супів, можна використовувати для панірування і навіть готувати з нього випічку. Завдяки своєму кольору таке борошно вже знайшло багато прихильників серед поціновувачів кулінарних експериментів і прихильників здорового харчування.

Бананове борошно

Бананове борошно - це один із сучасних фуд-трендів, який є прекрасною безглютеновою альтернативою пшеничному борошну. Традиційно бананове борошно роблять із зелених бананів. Це борошно широко застосовується на Ямайці і в країнах Африки.

Щоб приготувати таке борошно зелені банани потрібно очистити від шкірки, нарізати кільцями і висушити на сонці або в духовці. Коли банани висохнуть їх потрібно буде подрібнити в кавомолці або ступці до стану борошна. Це борошно має легкий банановий присмак, завдяки чому відмінно підходить для приготування кулінарних виробів, однак одним із серйозних мінусів такого борошна може стати його висока собівартість: для отримання 1 кг бананового борошна потрібно 8-10 кг зелених бананів.

Борошно з рису

Перемелений в кавомолці сирий рис - це ідеальний матеріал для загущення соусів. Серйозний плюс рисового борошна в тому, що воно відмінно засвоюється організмом і в ньому зовсім немає глютену. Щоправда, в ньому дуже багато крохмалю, а якщо точніше, то близько 80%. За словами дієтологів, рисове борошно відмінно підходить для дієтичного харчування. Рисове борошно можна використовувати при приготуванні супів, його можна додавати до соусів, з нього можна робити випічку і навіть солодощі.

Борошно з амаранту

Амарант - це зернова культура, відома ще з часів ацтеків. Амарант поряд з кіноа і гречкою відноситься до групи псевдозернових. Цей продукт відрізняє високий вміст лізину, клітковини і дуже якісний білок. У сирому вигляді амарант вживати не можна, але борошно з нього виходить відмінне.

Пекти з амарантового борошна так само просто, як і з пшеничного, але за своїм складом амарантове борошно набагато перевершує пшеничне. Є також думка, що амарантове борошно регулює рівень холестерину в крові, впливає на швидкість обміну речовин і зміцнює імунітет. Амарантове борошно має яскраво виражений горіховий присмак і може використовуватися при приготуванні супів, каш, соусів і навіть кондитерських виробів.

Борошно з гречки

Гречане борошно вже давно і впевнено посіло своє місце в сучасній кулінарії. Це борошно містить дуже багато білка і амінокислот. Засвоюється гречане борошно легко, але має ледь відчутний гіркуватий присмак.

Основна перевага гречаного борошна: повна відсутність глютену, високий вміст клітковини і низький рівень жирів. Як результат - страви з використанням гречаного борошна дуже легко засвоюються. Серйозний мінус такого борошна: через гіркуватий присмак це борошно можна використовувати далеко не в кожній страві. Воно відмінно підійде для приготування млинців або солодкої випічки, але якщо ви будете загущати соус цим борошном, воно може змінити смак кінцевої страви.

Кукурудзяне борошно

Ще одна безглютенова альтернатива пшеничному борошну - це борошно з кукурудзяних зерен. Кукурудзяне борошно містить велику кількість калію, фосфору та кальцію. За словами дієтологів, воно нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.

При використанні такого борошна потрібно пам'ятати, що в кукурудзяному борошні міститься набагато більше цукрів і крохмалю, ніж у пшеничному борошні. Що стосується сфери застосування кукурудзяного борошна, то тут кулінари пішли двома шляхами і навчилися готувати кукурудзяне борошно різних типів помелу. Борошно грубого помелу, як правило, використовують для приготування каш, також воно прекрасно підходить для випікання хліба. Борошно більш дрібного помелу можна використовувати для приготування кондитерських виробів.

Борошно з насіння льону

Льняне борошно - це один з найсучасніших трендів, який з'явився зовсім нещодавно. Таке борошно містить дуже мало жирів, оскільки для його приготування використовують насіння льону, з яких вже віджалили олію. Завдяки високому вмісту білка і клітковини лляне борошно відмінно підходить людям, які страждають на діабет. Також воно рекомендоване до вживання людям, які мають надмірну вагу. Це борошно можна використовувати для приготування каш, супів, соусів і навіть кондитерських виробів.

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