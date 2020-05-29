Фрукти і діабет: розвінчано міфи

У раціоні людей, які страждають на діабет, можуть бути присутніми фрукти, а в деяких випадках вони навіть є обов'язковою частиною харчування.

Дієта – один з основних методів лікування діабету, поряд з прийомом ліків і фізичними вправами. Проте ця тема обросла різними міфами і віруваннями, багато з яких виявилися помилковими та необґрунтованими.

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OBOZREVATEL разом з solucionesparaladiabetes.com пропонує ознайомитися з корисними властивостями фруктів і рекомендаціями щодо їх застосування.

Фрукти

Фрукти є одними з найважливіших продуктів харчування. Вони багаті на вітаміни і клітковину, містять низьку кількість калорій і мають безліч властивостей, корисних для здоров'я. Наприклад, фрукти можуть знижувати артеріальний тиск, рівень холестерину, ризик розвитку раку і серцево-судинних захворювань, а також допомагати у запобіганні діабету.

Відповідно до свого стану вони бувають:

Свіжі: підходять для негайного споживання.

Сушені: завдяки природній дії повітря і сонця або спеціальної техніки зменшується пропорція води. В результаті виходять такі сухофрукти, як фініки, інжир, чорнослив.

Сушені фрукти Getty

Зневоднені: завдяки природним або штучним процесам з фруктів видаляється майже вся вода.

Залежно від цих факторів і, звичайно ж, від того, які фрукти ми їмо, харчова цінність може сильно відрізнятися.

Проте основний склад виглядає так:

Вода: варіюється від 75% до 90% в залежності від типу фруктів.

Вуглеводи: від 0,5% до 20%, також в залежності від типу фруктів. Основними з них будуть глюкоза і фруктоза. Обидва є моносахаридами, які швидко всмоктуються і дають енергію. Основна відмінність полягає в тому, що глюкоза потребує інсуліну для абсорбції, а фруктоза – ні.

Інші живильні речовини, такі як білок, мінерали, вітаміни і клітковина. Їх набагато менше, але вони не менш важливі.

Фрукти і діабет

Дієтолог Хуліо Басулто роз'яснює, що фрукти можуть (і в деяких випадках повинні) бути частиною раціону людей з діабетом. Цей факт підтверджується різними дослідженнями. Наприклад, згідно з інформацією, опублікованою в "Nutrition Journal", сказано, що високе споживання фруктів не надає негативного впливу на контроль глікемії. Крім того, Міністерство охорони здоров'я Іспанії та практичний посібник з діабету 1 типу категорично відкидають теорії та містифікації, в яких йдеться про те, що фруктози слід уникати в разі діабету.

Фактично, за інформацією дієтолога і деяких інших учених, є свідчення того, що люди з діабетом не їдять достатньо фруктів. З усіх цих даних можна зробити тільки один можливий висновок: фрукти і діабет не є несумісними, а як раз навпаки. Однак, незважаючи на це, саме лікар повинен підказати, як їх вводити в свій раціон.

Фруктовий сік і діабет

При вживанні фруктового соку також виникають сумніви і побоювання щодо його впливу на рівень глюкози. Це, безумовно, відбувається через незнання, а також велику кількість продуктів, які існують на ринку з цим найменуванням.

Перш за все слід розрізняти натуральні соки і ті, які обробляються і виробляються з фруктів, але представлені в продуктових магазинах. Існують наукові докази того, що вижатий фруктовий сік не має високого глікемічного індексу і, отже, мало впливає на контроль рівня глюкози.

Однак інша ситуація відбувається з цукровмісними напоями, отриманими з фруктів. Головна рекомендація Американської асоціації діабету полягає в тому, щоб їх уникати. В цей тип напоїв під час виробництва додається цукор на додаток до того, який у них вже є.

Таким чином, в разі вживання фруктового соку, необхідно переконатися, що він дійсно натуральний – отриманий безпосередньо з фруктів і без будь-якої обробки. З іншого боку, клітковина і антиоксиданти, які містяться в м'якоті, можуть бути втрачені під час його приготування, тому завжди краще їсти фрукти цілими.

Зневоднені фрукти і діабет

зневоднені фрукти Getty

Якщо включати сухофрукти в свій раціон, необхідно переконатися, що в них не доданий цукор. Фініки, сушений інжир, родзинки або чорнослив збільшують частку поживних речовин, втрачаючи воду, але це призводить до зростання співвідношення цукру.

Також вони містять велику кількість антиоксидантів, вітамінів і клітковини. Крім того, їх компонентом є сорбітол, який нормалізує реакцію на інсулін. Деякі дослідження навіть стверджують, що зневоднені фрукти допомагають контролювати рівень глюкози в крові.

У будь-якому випадку, якщо доводиться вибирати між свіжими або зневоднених фруктами, краще їсти свіжі. Але, як завжди, спершу потрібно проконсультуватися з лікарем про будь-які зміни в раціоні, щоб скорегувати його відповідно до потреб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авокадо, чорний хліб, печінка тріски, капуста і ряд інших продуктів покращують роботу серцево-судинної системи і сприяють збільшенню тривалості життя.

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