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Джеймі Олівер показав, як готує фірмові бутерброди

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Всесвітньо відомий англійський кухар, популяризатор домашньої кулінарії і здорового харчування Джеймі Олівер запропонував 4 види корисних і смачних бутербродів для швидкого і ситного перекусу.

Легкі рецепти корисних закусок з фотографіями він опублікував на своїй сторінці в Instagram і отримав десятки тисяч лайків від вдячних підписників. Для запропонованих бутербродів Джеймі Олівер взяв дві скибочки цільнозернового хліба і два тости з білого борошна.

Джеймі Олівер

Джеймі Олівер

Перший бутерброд - яйце пашот, перець чилі і порізаний авокадо на шматочку цільнозернового хліба. Як приготувати яйце пашот читайте за цим посиланням.

Бутерброд з яйцем і авокадо

Бутерброд з яйцем і авокадо

Другий бутерброд – хрустка панчетта на білому підсмаженому тості з розм'якшеним авокадо і листочками зеленого базиліка. Панчетта - це італійський бекон, а точніше - в'ялена свиняча грудинка, нарізана кубиками або тонкими скибочками. Джеймі Олівер для свого бутерброда шматочки панчетти підсмажив до хрускоту. Звичайно, її можна замінити звичайним беконом з ринку або з супермаркету.

Бутерброд з панчеттою і авокадо

Бутерброд з панчеттою і авокадо

Третій бутерброд – помідор, шинка, сир і половина невеликого авокадо з базиліком на білому тості.

Бутерброд з авокадо, помідором і шинкою

Бутерброд з авокадо, помідором і шинкою

Четвертий бутерброд – рибний на цільнозерновому хлібі. Шматочки авокадо і м'який сир викладені на копчений лосось і приправлені цедрою лимона. Копчений лосось можна замінити на звичайний солоний.

Бутерброд з лососем, авокадо і м'яким сиром

Бутерброд з лососем, авокадо і м'яким сиром

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