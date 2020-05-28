Дієтологи вважають сир і кефір небезпечними продуктами

Дієтологи вважають, що люди, які прагнуть схуднути, не повинні їсти ввечері кисломолочні продукти.

Наприклад, сир, який вживається незадовго до сну, може звести нанівець всі тренування, які людина робила протягом дня. Справа в тому, що коли ми спимо, в організмі відбувається процес розщеплення жирів. Проте цьому процесу може перешкодити казеїн, що міститься в кисломолочних продуктах. В результаті жир, від якого ми прагнемо позбутися, буде розщеплюватися набагато повільніше, пише видання total.kz

Сир Getty

Природно, що нежирний сир, який з'їдений на ніч, не додасть зайвих кілограмів, але істотно загальмує процес схуднення.

Експерти з харчування рекомендують для більшої користі з'їдати сир або кефір вранці або в полудень.

А ось перед сном, щоб не нашкодити процесу схуднення, найкраще поєднувати білки і клітковину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цукор є найнебезпечнішим продуктом, і його регулярне вживання може призвести до серйозних захворювань серця і судин.

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