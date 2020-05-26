Дієтологи перерахували продукти для нічної їжі

Легкий овочевий салат із капусти, огірків, помідорів і селери є однією з головних страв, які можна без проблем вживати навіть вночі.

Дієтологи вважають, що такий салат абсолютно не зашкодить фігурі. Така їжа дуже швидко перетравиться і не створить в шлунку тяжкості, пише сайт buzzfeed.com.

Крім цього, вночі можна абсолютно спокійно вживати кефір, ряжанку або сир, у яких багато білка і кальцію.

Якщо ж і ці продукти не вгамують ваш голод, можна поласувати шматочком моцарели, бринзи або адигейського сиру.

Відварені яйця або омлет із овочами також стануть відмінною вечерею, навіть якщо вона станеться пізно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, при регулярному вживанні волоських горіхів можна запобігти розвитку хвороб серця і зміцнити здоров'я всього організму людини.

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