Чи допоможе водний режим в період карантину

Чи можна за рахунок води підвищити працездатність організму, як правильно дотримуватися водного режиму в період карантину? Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-імунолог Людмила Гончарова.

"Водний режим вкрай важливий для відновлення імунітету. Саме водний режим впливає на наше самопочуття. Багато що залежить від стану кишківника, оскільки саме він виробляє первинні гормони, які й запускають роботу нашої нервової системи.

При нормальній роботі кишківника випорожнення має бути щоденним. Будь-які запори - це провокація токсикоінфекційних захворювань. Іншими словами, будь-які запори знижують рівень імунітету. Тому водного режиму потрібно дотримуватися, особливо це стосується людей, схильних до запорів.

Якщо говорити про норми, то добова норма води для дитини становить 80 мл. на 1 кг. ваги. Для дорослої людини з нормальною вагою за індексом маси тіла, добова норма води має бути не менше 40 мл. на 1 кг. ваги. Йдеться про чисту воду, а не про компоти, борщита будь-які інші рідини, які ми отримуємо з їжею. Щоб з нашого організму виходило усе непотрібне, потрібна саме чиста вода.

Усі залишкові метаболічні сегменти виходять з організму тільки за рахунок води, жодна інша рідина воду у даному випадку не замінить. Будь-які обмінні процеси в нашому організмі відбуваються тільки завдяки воді.

Не потрібно пити кип'ячену воду, компоти, узвари й т.ін. На жаль, крім вуглеводів вони нічого у собі не несуть. При термічній обробці вітаміни та мінерали руйнуються і не мають вже ніякої біологічної цінності. Саме тому вітаміни та мінерали краще отримувати зі свіжих фруктів і овочів, а що стосується водного балансу, то це має бути чиста свіжа вода".

Також дієтолог розповіла OBOZREVATEL про те, ви варто під час карантину вживати алкоголь. З цими порадами ви можете познайомитися тут.

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