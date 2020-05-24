5 продуктів, небезпечних для серця

Цукор є найнебезпечнішим продуктом, і його регулярне вживання може призвести до серйозних захворювань серця і судин.

За твердженням фахівців, цукор відноситься до швидких вуглеводів, які шкідливі для нашого організму.

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З цієї ж причини людям, які піклуються про своє здоров'я, необхідно відмовитися також від білого рису, пшеничного хліба, випічки і солодощів.

Ці продукти легко можна замінити коричневим рисом, чорним хлібом, фруктами і овочами. У них високий вміст повільних вуглеводів, які не становлять загрози для серця, повідомляє сайт ont.by

Не радять кардіологи вживати також сіль, алкоголь, трансжири і пальмову олію.

Як повідомив OBOZREVATEL, цільні молочні продукти допомагають знизити ризик метаболічного синдрому, який провокує розвиток діабету, ожиріння і високого тиску.

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