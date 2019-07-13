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5 кращих рецептів вареників

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Однією з традиційних страв української кухні, якою пишаються українці, є вареники. Їх можна готувати з м'ясом, картоплею, а також солодким сиром та свіжими ягодами.

OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку п'яти найвідоміших рецептів приготування вареників.

Вареники з картоплею і грудинкою

5 кращих рецептів вареників

Такий рецепт ідеально підійде для сімей, які з особливою повагою ставляться до класики української кухні. Страва проста в приготуванні, не вимагає особливих фінансових затрат, однак ситна і дуже смачна.

Пропонуємо вам ознайомитися з докладним рецептом і інгредієнтами для приготування вареників з картоплею і грудинкою за наступним посиланням.

Вареники за ГОСТом

5 кращих рецептів вареників

В даний час існує безліч рецептів приготування вареників – їх варять у воді, підсмажують на сковороді, запікають в духовці. Незважаючи на всі варіації, потрібно знати класичний рецепт, як готувати вареники за ГОСТом.

Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування "класичних" вареників можна знайти тут.

Вареники по-польськи

5 кращих рецептів вареників

Спосіб приготування таких вареників досить неординарний – вони готуються з подвійною начинкою, до складу якої входить картопляне пюре і сир. Поляки з особливим трепетом ставляться до даної страви.

OBOZREVATEL. Smak пропонує спробувати приготувати вареники по-польськи за допомогою нашого оригінального рецепту.

Вареники по-татарськи

5 кращих рецептів вареників

Для тих, хто любить експерименти на кухні, ідеально підходить приготування вареників по-татарськи. Незвичайну страву часто готують з прессного тіста і неординарної начинки.

Ознайомитися з покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування вареників по-татарськи можна за цим посиланням.

Вареники по-полтавськи

5 кращих рецептів вареників

І, нарешті, перейдемо до "вишеньці на торті, " класиці української кухні – вареників по-полтавськи. Вареники зазвичай готують на кефірі, в результаті чого вони виходять по-справжньому м'якими і повітряними. Начинка може бути абсолютно різною.

Як приготувати вареники по-полтавськи і які для цього знадобляться інгредієнти, ви дізнаєтеся за цим посиланням.

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