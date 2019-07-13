5 кращих рецептів вареників

Однією з традиційних страв української кухні, якою пишаються українці, є вареники. Їх можна готувати з м'ясом, картоплею, а також солодким сиром та свіжими ягодами.
OBOZREVATEL. Smak підготував для вас добірку п'яти найвідоміших рецептів приготування вареників.
Вареники з картоплею і грудинкою
Такий рецепт ідеально підійде для сімей, які з особливою повагою ставляться до класики української кухні. Страва проста в приготуванні, не вимагає особливих фінансових затрат, однак ситна і дуже смачна.
Пропонуємо вам ознайомитися з докладним рецептом і інгредієнтами для приготування вареників з картоплею і грудинкою за наступним посиланням.
Вареники за ГОСТом
В даний час існує безліч рецептів приготування вареників – їх варять у воді, підсмажують на сковороді, запікають в духовці. Незважаючи на всі варіації, потрібно знати класичний рецепт, як готувати вареники за ГОСТом.
Покроковий рецепт та інгредієнти для приготування "класичних" вареників можна знайти тут.
Вареники по-польськи
Спосіб приготування таких вареників досить неординарний – вони готуються з подвійною начинкою, до складу якої входить картопляне пюре і сир. Поляки з особливим трепетом ставляться до даної страви.
OBOZREVATEL. Smak пропонує спробувати приготувати вареники по-польськи за допомогою нашого оригінального рецепту.
Вареники по-татарськи
Для тих, хто любить експерименти на кухні, ідеально підходить приготування вареників по-татарськи. Незвичайну страву часто готують з прессного тіста і неординарної начинки.
Ознайомитися з покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування вареників по-татарськи можна за цим посиланням.
Вареники по-полтавськи
І, нарешті, перейдемо до "вишеньці на торті, " класиці української кухні – вареників по-полтавськи. Вареники зазвичай готують на кефірі, в результаті чого вони виходять по-справжньому м'якими і повітряними. Начинка може бути абсолютно різною.
Як приготувати вареники по-полтавськи і які для цього знадобляться інгредієнти, ви дізнаєтеся за цим посиланням.
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