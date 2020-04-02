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2 квітня • оновлено в 17:31
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Зв'язок Зеленського з олігархами зірвала плани приватизації ФДМ: Бутусов розкрив деталі

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План доходів Фонду держмайна провалений через нездатність президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаль забрати в олігархів "Центренерго", обленерго та інші стратегічні підприємства.

Про це у четвер, 2 квітня, написав журналіст Юрій Бутусов у себе в Facebook.

Він нагадав, що 6 лютого глава ФДМ Дмитро Сенніченко заявив, що за планом приватизації стратегічних підприємств надходження в бюджет в 2020-му році можуть скласти 12 мільярдів гривень.

Зв'язок Зеленського з олігархами зірвала плани приватизації ФДМ: Бутусов розкрив деталі

"Однак виконати цю програму не вдасться. І справа не в кризі, оцінки просто мінімальні – продаж 20 найбільших держпідприємств може навіть під час кризи принести значно більші кошти, план поставлений виходячи з самих мінімальних оцінок. Однак план не буде виконаний по зовсім іншій причині - тому що Зеленський дозволяє олігархам зберігати повний контроль над стратегічними підприємствами", – написав Бутусов.

Журналіст також навів у приклад ситуацію з "Центренерго", де "ніяк не виходить звільнити старого директора і призначити нового. А значить не можна підготувати підприємство до приватизації, не можна виконати передбачені для цього плани".

"Держава недієздатна, і не може забезпечити виконання своїх власних рішень навіть у стратегічних питаннях. Про яку приватизацію і доходи від управління державною власністю взагалі може йти мова? Без зміни державної політики приватизація неможлива", - зауважив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Фонд держмайна України розпочав підготовку до приватизації "Центренерго" – найбільшої державної енергокомпанії. Глава ФДМ Дмитро Сенніченко видав наказ про створення конкурсної комісії з відбору радників з приватизації, повідомили в прес-службі відомства.

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Тема
приватизація держмайна
Місце
Україна
Тег
приватизація
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