Звільнення і відпустки через карантин: юрист дав поради українцям

Примусові неоплачувані відпустки і звільнення в період карантину через коронавірус суперечать законам України.

Про це в ефірі ObozTV розповів юрист, експерт з питань трудового права Віталій Дудін. За його словами, працівники можуть притягти роботодавця не тільки до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності.

"Коли роботодавець відправляє когось у відпустку, це абсолютно незаконно. Обставини карантину не дають підстав роботодавцю порушувати трудове законодавство. Якщо роботодавець не хоче виплачувати повну зарплату, він може оголосити простій на підприємстві, і така ситуація може бути компромісом", - сказав юрист .

"Якщо ж працівників змушують виконувати роботу в цих небезпечних умовах, без засобів індивідуального захисту, рукавиць, халатів, антисептиків, то така ситуація може бути розцінена як небезпечна для життя і здоров'я, і відповідно до статті 6 закону про охорону праці люди можуть відмовитися від виконання трудових обов'язків і зберегти за цей час за собою повний заробіток", - зазначив він.

За словами експерта, для роботодавців є більш вигідною ситуація простою без провини працівника, оскільки в такому випадку він буде виплачувати 2/3 заробітку, а не весь.

"А відправка працівників у неоплачувану відпустку, примушування їх написати заяву, звільнення людей в односторонньому порядку, схиляючи їх до звільнення за власним бажанням, може розглядатися в площі не трудового законодавства, а кримінального. Стаття 172 КК України передбачає відповідальність за грубе порушення трудового законодавства", - підкреслив Дудін.

"Якщо людина не висловлює очевидного бажання піти в неоплачувану відпустку і може довести, що вона в письмовому порядку зверталася за наданням ще невикористаної оплачуваної відпустки, або просила роботодавця оголосити простій на підприємстві, в сукупності це може свідчити, що бажання ніякого не було", - пояснив він.

За словами юриста, якщо працівник хоче залучити роботодавця до відповідальності у вигляді фінансової санкції, йому треба звертатися до Держпраці. А якщо мова про притягнення до кримінальної відповідальності - в поліцію.

juristoff.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський бізнесмен, ресторатор Ігор Тинний заявив, що, якщо карантин в Україні буде продовжено, українському бізнесу доведеться масово звільняти людей.

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