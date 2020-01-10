Виплати уріжуть, а начальству розвяжуть руки: як "Слуга народу" хоче змінити трудовий кодекс

На сайті Верховної Ради опубліковано скандальний законопроєкт "про працю", який передбачає можливість звільняти співробітника з ініціативи роботодавця. Він вводить поняття ненормований робочий день, скорочує виплати працівникам за роботу понаднормово та суттєво б'є трудовим правам.

Детальніше про те, що ж збирається поміняти уряд і парламент в сфері трудових відносин – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

У законопроєкті прописується поняття "трудові відносини" і вводиться 7 різних типів Трудового кодексу, які підлаштовані під різні види зайнятості.

У законопроекті зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, а також гарантії для вагітних і жінок в декреті.

Однак прописується можливість для роботодавця звільнити співробітника за бажанням самого роботодавця.

Крім цього зменшується розмір компенсації за роботу у вихідні та святкові дні, а обов'язкові вихідні в тиждень скорочуються до одного.

Вводиться медіація в сфері трудових відносин і створюється Державна інспекція праці.

Що таке трудовий договір і його типи

В законопроєкті прописується поняття "трудові відносини" – це відносини між працівником і роботодавцем, що передбачають виконання за дорученням, під керівництвом і контролем роботодавця особисто працівником за винагороду певної роботодавцем роботи.

У разі прийняття законопроекту, працівник і роботодавець будуть зобов'язані укласти трудовий договір. Ця угода, за якою співробітник зобов'язується особисто виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за цією угодою, своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату і забезпечувати належні умови праці.

Трудовий договір повинен бути укладений у письмовій формі. Угода, укладена в електронному вигляді з використанням е-підпису теж буде прирівнюватися до письмового. Всього буде сім видів договорів:

Безстроковий – (промисловість, бюджетна сфера, держслужба, банківський сектор тощо);

Рядковий – до 5 років (будь-яка сфера - для виконання конкретних робіт або завдань);

Короткостроковий – до 2 місяців (будівельна сфера, бізнес або замість цивільно-правових договорів з виконання робіт або надання послуг);

Сезонний – до 8 місяців (сільське господарство, туризм та рекреація, сфера послуг);

З нефіксованим робочим часом (технології, послуги, креативна індустрія, по суті фріланс);

Учнівський – до 6 місяців (дає можливість поєднувати працю і навчання);

З домашнім працівником (Домашня працю: прибирання, приготування їжі, догляд за дітьми і т.д.).

Робота в Україні

У самому договорі, крім найменування та реквізитів компанії, яка вас бере на роботу, повинні бути прописані такі пункти:

права і обов'язки сторін трудового договору;

характеристика або опис виконуваної роботи;

дата початку виконання роботи;

термін дії;

інформація про ознайомлення з колективним договором (у разі його укладення);

тривалість оплачуваної відпустки;

відповідальність сторін;

умови оплати праці (зокрема, структура заробітної плати, розмір її складових, терміни і порядок її виплати);

тривалість робочого часу і часу відпочинку;

терміни повідомлення про припинення трудового договору, розмір компенсаційних виплат у разі дострокового припинення трудового договору з ініціативи роботодавця.

Дія договору може бути припинена на певний час, наприклад, в разі призову на строкову службу, на час участі в законному страйку або ж виконання державних або громадських робіт. При цьому, ваша зарплата буде збережена повністю або частково, якщо це передбачено трудовим або колективним договором.

Розірвати трудовий договір можна за згодою сторін, з ініціативи працівника або роботодавця або з незалежних від волі сторін підстав.

Працівник може розірвати трудовий договір з власної ініціативи, попередивши роботодавця не менше, ніж за два тижні. Але в договорі також можуть бути прописані поважні причини, за якими працівник може вимагати його звільнити в певний термін.

Роботодавець може звільнити співробітника, як за власною ініціативою, так і в зв'язку порушення з його сторони. В останньому випадку, роботодавець повинен попередити про своє рішення працівника в зазначений законом термін:

не менше 15 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців.

не менше 30 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 6 місяців

не пізніше ніж за 60 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад п'ять років

не пізніше ніж за 90 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 10 років.

При обопільній згоді, цей термін можна зменшити або взагалі замінити грошовою компенсацією в розмірі не менше середньоденного заробітку за один робочий день.

Втім, роботодавець може без згоди працівника замінити терміни попередження грошовою компенсацією, яка визначена трудовим договором, але не менше подвійного середньоденного заробітку за один робочий день.

До такої норми фахівці в сфері праці відносяться двояко, з одного боку ця стаття більше захищає бізнес, але якщо дійсно будуть дотримані умови з завчасним попередженням працівника, або грошовою компенсацією то це можливо.

З іншого боку, 15 днів – це дуже маленький термін для попередження, вважає експерт в сфері працевлаштування Юлія Дрожжина.

"15 днів – це мало. За статистикою, для пошуку роботи потрібно два місяці, і було б більш гуманно все ж розширити цю норму на цей період. І в такому випадку претензії до цього пункту можна було б мінімізувати", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL .

Компенсація у вигляді подвійного окладу за ці 15 або більше днів, про що писалося вище, в разі звільнення працівника без його згоди в той же день, теж буде слабкою втіхою для працівника, з огляду на той факт, що розраховуватися вона буде з офіційної зарплати.

"Майже половина людей у нас працює з сірими зарплатами. І ця фінансова компенсація, швидше за все, буде виплачуватися з офіційною ставки. Фактично, буде виплачено не дуже багато", – додала Дрожжина.

Скільки годин будемо працювати

Законопроектом визначається, що нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин протягом кожного семиденного періоду. Тривалість робочого дня визначається роботодавцем та представником працівником і прописується в трудовому договорі. Все, що ви відпрацювали понад установлений час, буде вважатися понаднормової роботою.

На скорочений робочий час – 36 годин протягом кожного семиденного періоду – можуть розраховувати працівники у віці від 16 до 18 років, вагітні, працівники, з шкідливими і важкими умовами праці.

Законопроектом також пропонується узаконити роботу в нічний час доби, дистанційну роботу, і роботу з гнучким графіком.

Робота з гнучким графіком

Як і раніше, співробітники можуть залучатися до роботи у вихідні та святкові дні, але тільки у виняткових випадках, що визначаються трудовим договором. Робота у вихідний день може за згодою сторін компенсуватися наданням іншого дня відпочинку або компенсацією.

Законопроектом встановлюється, що грошова компенсація за роботу у вихідні повинна становити не менше 20 відсотків ставки. Для порівняння, в чинному КЗпП визначається подвійна ставка.

Як будемо відпочивати

Тут зупинимося на основних нововведеннях, крім звичного часу на обід і відпочинок, для жінок які мають дітей віком до півтора років, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, даються додаткові перерви для годування дитини.

Перерви надаються кожні три години, і їх тривалість повинна бути не менше півгодини за один раз. Якщо у вас двоє або більше грудних дітей, тривалість перерви збільшується як мінімум ще на півгодини. Само собою, час вашої відсутності повинно бути оплачено.

Начебто непогана норма, але фахівці побачили в ній загрозу, яка тільки посилить дискримінацію у трудовій сфері щодо молодих мам.

"За фактом за ці півгодини жінка не встигне з'їздити додому або дитячу кімнату, погодувати дитину і провести з нею час. А для роботодавця це ризик, тому що жінка буде приділяти менше часу роботі", – сказала Дрожжина.

Цей пункт може стати ще одним приводом для потенційного роботодавця не зв'язуватися з жінками дітородного віку, вважає вона.

Що стосується щоденного відпочинку, він повинен становити не менше 12 годин протягом кожних 24 годин. На цій нормі вже встигли поспекулювати противники нового законопроекту, стверджуючи, що роботодавці будуть змушувати своїх співробітників працювати по 12 годин на добу.

Робота понаднормово

Насправді ж, як писалося раніше, законом передбачається нормальна тривалість робочого часу 40 годин протягом кожного семиденного періоду, і ця норма нікуди не дівається.

На законодавчому рівні тільки встановлюється, що понаднормово працівник не може працювати більше 12 годин протягом кожних 24 годин. Природно, за понаднормові години, а також за роботу у вихідні або святкові дні потрібно виділити окрему плата, яка буде прописана в трудовому договорі.

Цікаво в законопроекті виходить з обов'язковими вихідними, новий документ пропонується встановити, щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні) не менше 24 годин протягом кожного семиденного періоду.

Зараз же встановлена тривалість щотижневого безперервного відпочинку не менше 42 годин. А значить, якщо законопроект "про працю" буде прийнятий, обов'язковим стане тільки один вихідний замість двох.

У законі зберігається 24-денну оплачувану відпустку. А для працівників, що не досягли 18-річного віку, він збільшується до 31 дня.

Додатково надається відпустка для співробітників, які здобувають освіту – від 10 до 40 днів на момент атестацій, сесій, захисту диплома і так далі.

Для вагітних надається відпустка в розмірі 70 календарних днів до передбачуваної дати пологів, зазначеної в медичному висновку, і не менше 56 після.

За бажанням матері або батька дитини у віці до 3-х років роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Трудові спори і контроль за дотриманням трудового законодавства

В судовому порядку трудові суперечки між працівником і роботодавцем розглядаються місцевими та апеляційними судами, а також Верховним Судом. Але також вводиться медіація в сфері трудових відносин.

Робота в Україні

Медіація може проводитися в разі виникнення трудового спору як до звернення в суд, так і під час судового провадження. Сторони трудових відносин можуть звернутися до процедури медіації для вирішення спору в позасудовому порядку на будь-якій стадії судового провадження.

За дотриманням трудового законодавства тепер стежитиме Державна інспекція праці.

Співробітники інспекції будуть мати право безперешкодно без попереднього повідомлення в будь-який час відвідувати будь-які робочі місця для проведення перевірок, вносити роботодавцям обов'язкові для виконання письмова вимога або припис щодо усунення виявлених порушень трудового законодавства тощо.

До речі, що стосується профспілок, то про їхні права в законопроекті не йдеться. Поки замість них згадуються якісь представники працівників, але їх повноваження також не вказуються.

Фактичне скасування профспілок Дрожжина називає це одним зі слабких місць законопроекту: "Їх функції обмежуються. Наприклад, що в певних випадках людина не може бути звільнений з ініціативи роботодавця без узгодження з профспілкою. Зараз в законопроекті цього вже немає, і люди стають менш захищеними".

Втім, проблему з профспілками обіцяють вирішити до другого читання, але не дивлячись на це Міжнародна конфедерація профспілок ITUC виступила проти нового проекту КЗпП і вважає, що він розроблений Кабміном та "Слугою народу" в інтересах корпорацій і олігархів і проти працюючих.

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Генеральний секретар ITUC Шаран Барроу заявив: "Уряд України встає на сторону олігархів і багатонаціональних корпорацій проти робітників, громадськості та профспілок. Глобальні союзи будуть стояти пліч-о-пліч з нашими сестрами і братами в Україні".

Так, згідно з опублікованим заявою, документ, який розробив Кабінет міністрів Олексія Гончарука, призведе до:

роботі понаднормово, підвищенню тривалості робочого дня з 8 годин;

легкому звільненню без причини;

укоаданню короткострокових трудових договорів;

скасування деяких соціальних гарантій (зокрема, для матерів);

переведенню на інші посади без згоди співробітника.

У конфедерації стверджують, що законопроект був внесений без консультацій з профспілками, а сам документ порушує кілька конвенцій Міжнародної організації праці.

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