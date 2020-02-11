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11 лютого • оновлено в 17:25
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"Звідки?" Зеленський чітко відповів, чи чекати підвищення пенсій

13.5т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не може зараз підвищити пенсії, оскільки повинна вкладати гроші в інфраструктуру.

Про це він розповів в інтерв'ю, яке оприлюднив Офіс президента. За його словами, рано чи пізно такий розподіл коштів призведе до підвищення соцвиплат.

"Ми всі хочемо (підвищення. - Ред.) шахтарям, учителям, медикам... ми повинні їм збільшувати зарплату. Але є бюджет. Ми ж не можемо просто друкувати гроші. Звідки збільшення пенсій? Але ми повинні зрозуміти: ми серйозно збільшуємо пенсії, або ми вкладаємо ці гроші в інфраструктуру, модернізацію країни. А вкладаючи в економіку, в інфраструктуру країни, у нас є можливість, щоб вона, може, не в рази росла, але вона почне рости", – зазначив Зеленський.

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Президент пояснив, що такі інвестиції приведуть до появи нових робочих місць, працюватимуть більше людей і таким чином зростуть надходження до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

До 2028-го 45% українців, які досягли 60 років, залишаться без пенсії через відсутність стажу. Для них Пенсійний фонд пропонує два сценарії покупки відсутніх років.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Пенсія в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
пенсії
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Скирда Женя
Скирда Женя
))))))) Так так и Порошенко делал, но вы на Бигбордах ДРУГОЕ ПИСАЛИ!!!!
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3
0
Махно Володимир
Махно Володимир
а как на счет того, чтобы урезать свои вечерник, премии, космическую зарплату кабинету министров, зарплату топ менеджерам-Нафтогаз. УЗД и др, депутатам и направить эти деньги на тех, кто составляет экономический костях страны - медики, учителя, шахтеры и тем кто уже свое отработал на благо страны- пенсионерам! почему же вы уепки думаете только про себя, чтобы вы будете вечно молодыми????!!!! зеля, у Пороха в отличии от тебя была стратегия и четкий план по повышению ЗП и пенсий. И он таки поднимал планомерно ЗП и пенсии!
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7
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Махно Володимир, Порох поимел рагулей, повысив минимальный трудовой стаж, а они рады и просят добавки. Потому что нерабы.
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2
2
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Треба законодавчо закріпити щоб базікали не проходили на хайпі з нейсдісненними обіцянками шляхом обов'язкового декларування механізмів реалізації своїх передвиборчіх програм та обов'язковісттю їх виконання.
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5
0

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