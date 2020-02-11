"Звідки?" Зеленський чітко відповів, чи чекати підвищення пенсій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не може зараз підвищити пенсії, оскільки повинна вкладати гроші в інфраструктуру.

Про це він розповів в інтерв'ю, яке оприлюднив Офіс президента. За його словами, рано чи пізно такий розподіл коштів призведе до підвищення соцвиплат.

"Ми всі хочемо (підвищення. - Ред.) шахтарям, учителям, медикам... ми повинні їм збільшувати зарплату. Але є бюджет. Ми ж не можемо просто друкувати гроші. Звідки збільшення пенсій? Але ми повинні зрозуміти: ми серйозно збільшуємо пенсії, або ми вкладаємо ці гроші в інфраструктуру, модернізацію країни. А вкладаючи в економіку, в інфраструктуру країни, у нас є можливість, щоб вона, може, не в рази росла, але вона почне рости", – зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що такі інвестиції приведуть до появи нових робочих місць, працюватимуть більше людей і таким чином зростуть надходження до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

До 2028-го 45% українців, які досягли 60 років, залишаться без пенсії через відсутність стажу. Для них Пенсійний фонд пропонує два сценарії покупки відсутніх років.

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