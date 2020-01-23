"Звідки гроші?" У поїздці "слуг народу" в Давос знайшли дивні речі

Поїздка української делегації на Всесвітній економічний форум у Давос коштувала сотні тисяч доларів, проте походження цих грошей залишається загадкою.

Про це заявив у ефірі ObozTV економіст Ігор Гарбарук. За його словами, суспільство і ЗМІ повинні детально розвідати походження цих коштів.

"Швейцарський франк коштує дорожче, ніж долар. Коли нам озвучують, що проживання там у ці кілька днів коштує близько 15 тис. франків, то ми розуміємо, що делегація, яка туди їде, може це собі дозволити", – зазначив економіст.

Як наголосив Гарбарук, давоський форум є "тусівкою мультимільйонерів", і зазвичай ніяких принципових рішень під час таких заходів не ухвалюється.

"Саме тому викликає здивування, чому така величезна делегація поїхала з українського боку", – заявив він.

"Спочатку заявляли, що це офіційна делегація України. Відповідно, якщо це офіційна делегація, отже це за рахунок бюджету і платників податків. Потім зрозуміли, що дражнити суспільство не потрібно, і сказали, що це особисті кошти. Якщо ж вони можуть 15-20 тис. франків витратити за кілька днів, це викликає ще більше питань. Як вони будуть це вносити в декларації?" – зазначив Гарбарук.

"Третя версія, що це гроші якихось незрозумілих громадських організацій. Якийсь цікавий "дядечко Сем" роздає гроші наліво і направо, щоб українська делегація в два з половиною десятки людей просто з'їздила, подивилася на Альпи і послухала розумних людей", – додав він.

За словами експерта, українське суспільство і ЗМІ мають дослідити це питання: "Якщо державний чиновник або депутат за незрозуміло чиї гроші їде на такі заходи, це означає, що він виконує функції лобізму. Просто так гроші ніхто не дає, просто так ніхто нікого нікуди не везе. Україна має знати, чим ми, як країна і як суспільство, заплатимо за цей вояж до Швейцарії".

Facebook Сержа Сергєєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, на економічний форум у Давос вирушила велика делегація українських нардепів і чиновників. Тільки від "Слуги народу" поїхали 20 депутатів: глава фракції Давид Арахамія, глава партії Олександр Корнієнко, Марина Бардіна, Єлизавета Ясько, Євгенія Кравчук, Святослав Юраш та інші.

Також у Давосі були помічені представниця "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська, нардепи від "Голосу" Кіра Рудик, Леся Василенко, Юлія Клименко та інші. Серед представників уряду, крім прем'єра, міністерка фінансів Оксана Маркарова, міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджував, що квитки і готель у Давосі народним депутатам України компенсували організатори форуму.

OBOZREVATEL пропонує текстову трансляцію Всесвітнього економічного форуму.

Також читайте повний текст промови Володимира Зеленського у Давосі.

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